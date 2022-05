Moon Knight: i produttori esecutivi non hanno idea se ci sarà una seconda stagione

L’ultimo episodio di Moon Knight è stato distribuito ieri su Disney+, ed i produttori della serie TV Marvel, Mohamed Diab e Grant Curtis, intervistati sulla possibilità di realizzare una seconda stagione, hanno dichiarato di non avere idea se questa cosa sarà o meno realizzabile.

Ecco le loro parole:

Non sappiamo se ci sarà un’altra stagione. La Marvel non fa le cose in maniera convenzionale, se il personaggio a loro piace e ne vogliono espandere la storia allora si procederà con una seconda stagione, oppure con un film standalone, o con un’apparizione in un altro lungometraggio. Siamo allo scuro di tutto, così come i fan. Non abbiamo idea di dove Moon Knight potrà essere destinato nel Marvel Cinematic Universe. Oscar Isaac ha comunque fatto una performance fantastica, ed il pubblico vorrebbe vederne di più.