Hollywood Stargirl: il trailer del film che uscirà su Disney+ il 3 giugno

Disney+ ha diffuso il trailer del film Hollywood Stargirl, un lungometraggio che incrocia romanticismo e musica, per una produzione originale che sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 3 giugno. Hollywood Stargirl targato Disney è il sequel del film Disney+ del 2020.

Ecco il trailer di Hollywood Stargirl.

La storia racconta di Stargirl Caraway (Grace VanderWaal), un’adolescente dalla voce cristallina che con i suoi semplici gesti di gentilezza riesce a rendere magica la vita degli altri. Il nuovo film segue il viaggio di Stargirl lontano da Mica, Arizona, verso un mondo più grande fatto di musica, sogni e possibilità. Quando sua madre Ana (Judy Greer) viene assunta come costumista in un film, le due si trasferiscono a Los Angeles, dove Stargirl si ritrova circondata da un eclettico gruppo di personaggi. Tra questi ci sono i fratelli aspiranti registi Evan (Elijah Richardson) e Terrell (Tyrel Jackson Williams); il signor Mitchell (Judd Hirsch), uno dei vicini di casa di Stargirl e Roxanne Martel (Uma Thurman), una musicista che Stargirl ammira e incontra nel suo viaggio.

Di nuovo nei panni di Stargirl, Grace VanderWaal esegue la canzone originale “Figure It Out” che ha scritto appositamente per il film. Julia Hart è tornata dietro la macchina da presa e insieme a Jordan Horowitz ha scritto la sceneggiatura originale, basata sui personaggi del best-seller “Stargirl” di Jerry Spinelli. Ellen Goldsmith-Vein, p.g.a. (la trilogia di The Maze Runner), Lee Stollman, p.g.a. (All Together Now) e Jordan Horowitz, p.g.a. (La La Land) sono i produttori, con Kristin Hahn, Nathan Kelly e Jerry Spinelli impegnati come executive producer.