Bob’s Burgers – Il film: nuovo trailer per il film cinematografico 20th Century Studios

Dopo una lunga attesa, arriverà finalmente nei cinema Bob’s Burgers – Il film, tratto dalla popolare serie tv: ecco il nuovo trailer in lingua originale della pellicola 20th Century Studios, in sala dal 25 maggio.

La storia ha inizio quando una conduttura dell’acqua rotta crea un’enorme voragine proprio di fronte a Bob’s Burgers, bloccando l’ingresso per un tempo indefinito e rovinando i piani dei Belcher per l’estate. Mentre Bob e Linda faticano per tenere a galla l’attività, i ragazzi cercano di risolvere un mistero che potrebbe salvare il ristorante di famiglia. Quando i pericoli aumentano, i Belcher si aiutano a vicenda per trovare la speranza e lottano per tornare al loro posto dietro al bancone.

Bob’s Burgers – Il Film riprende i personaggi della serie pluripremiata agli Emmy e agli Annie Award è diretto da Bernard Derriman e co-diretto da Loren Bouchard. La sceneggiatura è firmata da Loren Bouchard & Nora Smith. Il film è prodotto da Loren Bouchard, Nora Smith e Janelle Momary.

