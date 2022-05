Austin Powers: Mike Myers sarebbe disponibile a fare il quarto film

Mike Myers ha parlato della possibilità di realizzare un quarto film su Austin Powers. La nuova serie TV dell'interprete, The Pentaverate, è disponibile su Netflix.

05—Mag—2022 / 9:42 AM

Su Netflix è da poco disponibile la serie TV di Mike Myers intitolata The Pentaverate, e l’interprete comico si sta prestando a delle interviste promozionali in cui, tra i vari temi, ha affrontato anche la possibilità di realizzare Austin Powers 4.

Parlando a Comicbook.com Mike Myers ha dichiarato:

Non posso né confermare né smentire l’esistenza di questa possibilità, però posso dire che adorerei realizzarlo.

L’idea di un Austin Powers 4 è stata ventilata già nel 2005, tre anni dopo l’uscita del terzo capitolo della saga, ovvero Austin Powers in Goldmember. Nel 2018, dopo la morte dell’interprete di Mini Me, Verne Troyer, Mike Myers dichiarò che in un eventuale quarto film si sarebbe omaggiato il character. Anche il regista Jay Roach ha dichiarato che sarebbe disponibile a lavorare su un nuovo lungometraggio, e che tutto dipende dall’ispirazione di Mike Myers.

Ricordiamo che il primo film Austin Powers – Il Controspione uscì nel 1997, seguito da Austin Powers: La Spia che ci Provava, che fu distribuito nel 1999, e poi nel 2002 arrivò al cinema Austin Powers in Goldmember. I lungometraggi hanno rispettivamente guadagnato 53 milioni, 206 milioni e 213 milioni di dollari.

