Star Wars Day 2022: giochi, accessori e prodotti per celebrare la giornata

Il 4 maggio è arrivato, e gli appassionati possono celebrare lo Star Wars Day. Per l’occasione, i partner licenziatari Disney e Lucasfilm propongono tanti prodotti esclusivi ispirati agli iconici personaggi della saga, pensati per aiutare i fan di tutte le età a immergersi nelle storie senza tempo dell’universo Star Wars.

Dai nuovi set Diorama di Lego alle collezioni di abbigliamento shop Disney, dai costumi di Rubies agli accessori da collezione Hasbro, tantissime novità sono già disponibili nei migliori punti vendita fisici e online. Inoltre da non perdere su Disney+ Disney Gallery: The Book of Boba Fett in arrivo il 4 maggio e tanti altri titoli come Lego Star Wars: All Stars, Lego Star Wars: The Freemaker Adventures e Star Wars: Le Nuove Cronache di Yoda.

Ecco un po’ di oggetti da collezione dedicati allo Star Wars Day.

Landspeeder di Luke Skywalker di Lego

Il nuovo bellissimo set Landspeeder di Luke Skywalker (75341) è l’ultimo lancio dell’anno della linea Ultimate Collector Series LEGO Star Wars. Il set di costruzioni è lungo 49 cm e fornito di un espositore per ricreare l’effetto in volo, di una targhetta informativa con i dati tecnici del Landspeeder X-34 e di due minifigure LEGO di Luke Skywalker con spada laser ed elettrobinocoli e C-3PO, pronto a portare i visitatori nel pianeta deserto di Tatooine. Il set Landspeeder di Luke Skywalker LEGO® Star Wars sarà disponibile dal 4 maggio nei LEGO Store e su lego.com e da agosto, invece, anche presso rivenditori selezionati.

Prezzo al pubblico: €199,99

Citazione: Lego per Lucasfilm

AT-ST di Hoth di Lego

Con il primo modello in assoluto in mattoncini dell’AT-ST della Battaglia di Hoth (75322) è possibile ricreare tutta l’azione di Star Wars: L’impero Colpisce Ancora. Il camminatore presenta un portello e un tetto apribili per consentire alla minifigure di accedere nell’abitacolo, una testa rotante azionata da una rotellina, 2 shooter caricati a molla e gambe snodabili. Un magnifico regalo per i piccoli trend setter dai 9 anni in su, questo giocattolo costruibile è caratterizzato anche da 3 minifigure LEGO Star Wars, tra cui Chewbecca con neve decorativa e un Droide Sonda imperiale per ispirare il gioco creativo.

Prezzo al pubblico: €49,99

Citazione: Lego per Lucasfilm

Diorama Volo sulla trincea della Morte Nera di Lego

Con questo set di costruzione Diorama Volo sulla trincea della Morte Nera (75329) i fan saranno concentrati come Jedi e potranno ricreare un momento memorabile di Star Wars: Una nuova speranza. Il set cattura l’immagine dettagliata di una scena avvincente, dalla superficie della Morte Nera ai modelli in mattoncini del caccia TIE Advanced di Darth Vader e dei 2 caccia TIE all’inseguimento dell’X-wing di Luke Skywalker. Include la targhetta che riporta le parole di Darth Vader (“La Forza è potente in lui”) per completare un pezzo da esposizione iconico.

Prezzo al pubblico: €59,99

Citazione: Lego per Lucasfilm

Diorama Addestramento Jedi su Dagobah di Lego

Per costruire il Diorama Addestramento Jedi su Dagobah LEGO® Star Wars (75330) servirà tutta la concentrazione possibile. Questo modello da esposizione realizzato in mattoncini è ricco di dettagli immediatamente riconoscibili di una scena leggendaria di Star Wars: L’Impero Colpisce Ancora. Include la capanna nella palude di Yoda sul pianeta Dagobah e l’ala dell’X-Wing affondato di Luke Skywalker. Aggiungi le minifigure LEGO di Yoda e Luke Skywalker, oltre al droide R2-D2 LEGO. Include la targhetta che riporta le parole di Yoda: “Fare. O non fare. Non c’è provare”.

Prezzo al pubblico: €79,99

Citazione: Lego per Lucasfilm

Casco di Luke Skywalker di Lego

I fan avvertiranno il potere della Forza mentre costruiscono il Casco di Luke Skywalker (Red Five) da collezione (75327). Questo modello costruibile del leggendario copricapo da pilota di Luke è il primo casco da eroe aperto della collezione LEGO® Star Wars. Il casco presenta i dettagli autentici, tra cui un microfono e l’imbottitura interna in mattoncini, oltre alla visiera rossa traslucida. Include il supporto integrato dotato di targhetta per completare questo sorprendente pezzo da esposizione.

Prezzo al pubblico: €59,99

Citazione: Lego per Lucasfilm

Casco del Mandaloriano di Lego

La costruzione di questa replica da collezione del Casco del Mandaloriano LEGO® Star Wars™ (75328) richiederà tutta l’attenzione dei fan di Star Wars: The Mandalorian. La lucentezza metallica dell’armatura Beskar è abilmente ricreata con elementi laccati, mentre i mattoncini in diverse tonalità di grigio ti permettono di evidenziare i contorni del casco. Include l’espositore in mattoncini con targhetta per completare un sorprendente oggetto da esporre a casa o sul posto di lavoro.

Prezzo al pubblico: €59,99

Citazione: Lego per Lucasfilm

Imperial Shuttle di Lego

I fan possono riprodurre le scene più emozionanti della classica trilogia di Star Wars con questo modello di Imperial Shuttle costruibile (75302). L’elegante design della navetta, splendidamente ricreato con i mattoncini LEGO®, include cabina di pilotaggio apribile in grado di ospitare una minifigure, vano principale apribile con spazio per 2 minifigure LEGO, ali pieghevoli per modalità di volo e di atterraggio e 2 shooter. Il set è perfetto anche come oggetto da esporre tra un’avventura di gioco e l’altra.

Prezzo al pubblico: €79,99

Citazione: Lego per Lucasfilm

Millennium Falcon di Lego

Questo modello del Millennium Falcon (75257) LEGO® Star Wars ispirerà i giovani e gli adulti. Questa versione in mattoncini dell’iconica astronave da carico corelliana è dotata di tantissimi dettagli, tra cui torrette superiori e inferiori girevoli, 2 shooter a molla, rampa abbassabile e cabina di pilotaggio apribile con spazio per 2 minifigure. I pannelli superiori possono essere aperti per rivelare l’interno dettagliato in cui i bambini potranno ricreare le scene del film Star Wars: L’ascesa di Skywalker con personaggi di Star Wars quali Finn, Chewbacca, Lando Calrissian, Boolio, C-3PO, R2-D2 e D-O.

Prezzo al pubblico: €159,99

Citazione: Lego per Lucasfilm

Spada laser Lightsaber Forge Darth Maul di Hasbro

Con questa spada laser elettronica ispirata al personaggio Darth Maul i piccoli dai 4 anni in su potranno rivivere le epiche battaglie dell’universo di Star Wars. La spada è composta da 7 parti: 2 lame, 2 impugnature, 2 coperture e il nucleo e permette ai bambini di costruire da soli la propria spada laser per i loro duelli immaginari. Tutte le parti sono compatibili con la linea Lightsaber Forge, per cui i piccoli potranno montare e combinare i componenti per creare spade personalizzate! La spada riproduce anche suoni elettronici ispirati alla saga ed è dotata di una doppia lama estendibile che si illumina.

Prezzo consigliato: €57,99

Citazione: Hasbro per Lucasfilm

Spada laser Lightsaber Forge di Obi Wan Kenobi di Hasbro

I piccoli dai 4 anni in su potranno ricreare i duelli di Star Wars con le spade laser elettroniche della linea Lightsaber Forge, dotate di lama estendibile che si illumina e suoni ispirati all’universo di Star Wars! La spada laser elettronica di Obi Wan Kenobi comprende lama, impugnatura, copertura e nucleo e permette ai bambini di costruire da soli la propria spada laser per i loro duelli immaginari. Tutte le parti sono compatibili con la linea Lightsaber Forge, per cui i piccoli potranno montare e combinare i componenti per creare spade personalizzate!

Prezzo consigliato: €24,99

Citazione: Hasbro per Lucasfilm

Spada laser Lightsaber Forge di Darth Vader di Hasbro

I piccoli dai 4 anni in su potranno ricreare i duelli di Star Wars con le spade laser elettroniche della linea Lightsaber Forge, dotate di lama estendibile che si illumina e suoni ispirati all’universo di Star Wars! La spada laser elettronica di Darth Vader comprende lama, impugnatura, copertura e nucleo e permette ai bambini di costruire da soli la propria spada laser per i loro duelli immaginari. Tutte le parti sono compatibili con la linea Lightsaber Forge, per cui i piccoli potranno montare e combinare i componenti per creare spade personalizzate!

Prezzo consigliato: €29,99

Citazione: Hasbro per Lucasfilm

Spada laser Lightsaber Forge di Luke Skywalker di Hasbro

I piccoli dai 4 anni in su potranno ricreare i duelli di Star Wars con le spade laser elettroniche della linea Lightsaber Forge, dotate di lama estendibile che si illumina e suoni ispirati all’universo di Star Wars! La spada laser elettronica di Luke Skywalker comprende lama, impugnatura, copertura e nucleo e permette ai bambini di costruire da soli la propria spada laser per i loro duelli immaginari. Tutte le parti sono compatibili con la linea Lightsaber Forge, per cui i piccoli potranno montare e combinare i componenti per creare spade personalizzate!

Prezzo consigliato: €24,99

Citazione: Hasbro per Lucasfilm

Grogu Snack Galattico di Hasbro

Grogu è a caccia di uno spuntino! Dotato di una galassia di funzioni, inclusi adorabili suoni, divertenti movimenti animati e accessori interattivi, questo personaggio animatronico è pronto all’avventura! Posizionando nelle sue mani uno degli accessori ispirati alla serie Star Wars: The Mandalorian, il giocattolo interattivo reagisce. Inserendo un accessorio nella sua bocca, Grogu riproduce i suoni tipici dei suoi spuntini, rivelando se il suo snack è delizioso o disgustoso. Quando vuole essere preso in braccio, il piccolo avvicina entrambe le mani. E quando si attiva la Forza, Grogu fa un movimento con entrambe le mani. Altre funzioni includono effetti sonori ispirati alla serie, una soffice tunica, testa, orecchie e braccia mobili e occhi con palpebre che si aprono e chiudono.

Prezzo consigliato: €109,99

Citazione: Hasbro per Disney

Elmo elettronico The Mandalorian Star Wars: The Black Series di Hasbro

Nessuno conosce il vero volto del silenzioso e combattivo del cacciatore di taglie Mandaloriano. Con questo splendido elmo elettronico da collezione della serie Star Wars: The Black Series di Hasbro, fan e collezionisti potranno rivivere le epiche battaglie e missioni della saga di Star Wars. L’elmo presenta decorazioni premium, dettagli realistici e design ispirato al protagonista della serie. Dotato di luce tattica esterna e luci interne per facilitare la visibilità, con questo elmo elettronico i fan potranno indossare i panni del cacciatore di taglie mentre va a caccia del prossimo obbiettivo o protegge il suo piccolo amico Grogu dalla minaccia imperiale.

Prezzo consigliato: €159,99

Citazione: Hasbro per Lucasfilm

Assortimento Action Figure Star Wars The Mandalorian The Retro Collection di Hasbro

Assortimento di Action Figure della serie Star Wars The Mandalorian The Retro Collection. Include Il Mandaloriano, Ashaka Tano, Bo-Katan, Boba Fett, l’Armaiola e l’Imperial Death Trooper (serie 2 di 6).

Prezzo consigliato: €14,99 cad.

Citazione: Hasbro per Lucasfilm

Assortimento personaggi Star Wars The Black Series di Hasbro



Assortimento personaggi della linea Star Wars The Black Series. Include Obi Wan Kenobi, Moff Gideon, il Cliente e il Death Watch Mandaloriano.

Prezzo consigliato: €29,99 cad.

Citazione: Hasbro per Lucasfilm

Linea T-shirt Star Wars

Decine di modelli di t-shirt, felpe e canotte in cotone per uomo, donna o bambino disponibili nel Fashion Store di Amazon dedicato a Star Wars.

Prezzo consigliato: €20,50

Disponibilità: disponibili su Amazon

Box Set edizione limitata Trilogie Star Wars in 4K UHD

Nuova collezione per rivedere tutti gli episodi con la perfezione e la potenza del formato 4K UHD. La raccolta è composta da tre diversi box set in edizione limitata che racchiudono le tre iconiche trilogie: la trilogia prequel che dà inizio all’avventura spaziale, la trilogia originale in cui gli eroi si ribellano per salvare la Galassia, e la trilogia sequel con i film finali della saga di Skywalker.

Disponibili su Amazon a link seguenti: Trilogia Prequel – Trilogia Originale – Trilogia Sequel

Prezzo consigliato: €44,88 cad.

Citazione: Walt Disney Studios Home Entertainment

Videogioco Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker di TT Games

Con il videogioco Lego Star Wars: The Skywalker Saga i giocatori potranno lottare per conquistare la Galassia. Avventure iconiche e azione no stop ripercorrono tutta la saga di Star Wars con l’umorismo di Lego.

Citazione: TT Games per Lucasfilm

Star Wars Romanzi – L’Alta Repubblica: la Stella Caduta di Panini Comics

“Guarderemo il Faro Starlight bruciare.” Così dichiara Marchion Ro, la vera mente a capo dei predoni Nihil, mentre si prepara a sferrare il suo attacco più temerario, destinato a estinguere la luce dei Jedi e a consegnare l’età d’oro dell’Alta Repubblica a una fine infuocata. Solo i Jedi Stellan Gios, Elzar Mann e Avar Kriss si frappongono tra i Nihil e il disastro più totale. La cataclismatica conclusione della fase uno dell’Alta Repubblica!

Prezzo consigliato: €24,00

Citazione: Panini Comics per Lucasfilm