Snapdragon 8 Gen 1+ sarebbe pronto al debutto in estate

È passato ormai qualche tempo da quando Qualcomm ha avuto modo di presentare e lanciare sul mercato i nuovi SoC flagship Snapdragon 8 Gen 1, pronti a migliorare quanto offerto dalla compagnia fino a quel momento attraverso gli Snapdragon 888, con anche un nuovo nome che ha portato avanti la serie. È già tempo di cambiamento però, visto che il colosso dovrebbe avere modo di rinfrescare la propria offerta offerta attraverso gli Snapdragon 8 Gen 1 Plus nel giro di non troppo tempo.

Il tutto dovrebbe avvenire come salto generazionale non troppo esteso rispetto agli attuali chip presenti in moltissimi dispositivi, il quale avrebbe quindi modo di abbreviare i tempi prima del debutto dei presunti Snapdragon 8 Gen 2. A quanto pare, Qualcomm avrebbe scelto Samsung come fornitore, con dei risultati non in linea con le aspettative, il che avrebbe portato la compagnia a optare per TSMC cercando di sbrigarsi, che dovrebbe essere in grado di garantire miglioramenti alle performance del 10%.

I nuovi dispositivi dovrebbero utilizzare l’architettura a 4nm, offrendo come core 1 ARM Cortex-X2, 3 ARM Cortex-A710 e 4 ARM Cortex A-510, con una Adreno 730 come GPU presente. Non sappiamo in che modo TSMC avrebbe offerto un servizio migliore rispetto a Samsung, ma pare che il debutto sia ormai imminente, dato che secondo il tipster Yogesh Brar vedremo i dispositivi giungere sul mercato nel corso del mese di giugno 2022. A quanto pare, inoltre, assieme ai nuovi dispositivi con supporto al 5G potrebbe venire rilasciata anche una variante 4G, ovviamente meno costosa e sfruttata da un numero limitato di compagnie, come ad esempio Huawei.

Ultimo, ma non per importante, potrebbe essere lo Snapdragon 7 Gen 1, che come spiegato sulle pagine di GizChina potrebbe trovare il giusto spazio per venire rilasciato proprio assieme ai due nuovi device, magari in un evento programmato da Qualcomm per il mese di giugno.