Redmi Pad 5G anticipato da un sondaggio di Xiaomi

Xiaomi Pad 5 è da poco arrivato sul mercato, offrendo una soluzione alquanto budget per molti utenti, e giungendo anche in Italia dopo qualche tempo. I dispositivi potrebbero venire però presti seguiti da un nuovo gioiellino con idee simili, dato che Redmi sarebbe al lavoro su un nuovo tablet dal prezzo contenuto.

A fornire quest’indizio non è stato un leak, quando un sondaggio di Xiaomi che nominava all’effettivo un dispositivo noto come Redmi Pad 5G. di cui non si sa al momento alcun dettaglio se non il nome. Quest’ultimo permette di capire che avremmo a che fare con un nuovo tablet e non con uno smartphone, e che questo dovrebbe integrare un SoC pronto a supportare la tecnologia 5G.

A riportare il tutto è stato IT Home, che ha indicato come nel sondaggio relativo agli interessi degli utenti fossero presenti anche lo Xiaomi Pad 5 e il Pad 5 Pro della compagnia, assieme anche a ulteriori opzioni non meglio specificate, come spiegato sulle pagine di Android Authority.

Ovviamente, non sappiamo sé e quando il dispositivo potrebbe venire lanciato sul mercato, ma considerando la sua comparsa in in via ufficiale grazie alla compagnia, è facile immaginare che questo possa venire rilasciato nel giro di poco tempo.