Redmi Note 7, 7 Pro e Go: Xiaomi termina il supporto agli update

Xiaomi ha deciso di terminare il supporto agli smartphone Redmi Note 7, 7 Pro e Go, come spiegato dalle note pagine di Xiaomiui che hanno approfondito il tutto.

Arriva sempre il momento per dei telefoni di venire “abbandonati” da parte delle compagnie produttrici, ed è stato questo il caso dei device Redmi Note 7 e Note 7 Pro, come anche per i Go, i quali dopo anni di successi e dopo essere stati apprezzati da moltissimi utenti nel corso del tempo, sono pronti a terminare il loro ciclo vitale.

Come spiegato dalle pagine di Xiaomiui infatti, Xiaomi ha deciso di fermare il supporto per i dispositivi usciti nel corso del 2019 a tre anni di distanza circa. I Redmi Note 7 sono passati dalla MIUI 10 basata su Android 9 Pie alla MIUI 12.5 basata su Android 10, mentre i Go sono rimasti con la MIUI 10 basata su Android 8.1 Oreo Go.

C’è da dire che risultava possibile procedere in autonomia con degli update atti a migliorare le potenzialità dei device, ma ovviamente optare per questo tipo di approccio non è sempre la scelta migliore, specialmente quando il supporto delle compagnie non tutela gli aggiornamenti.

Ovviamente, resterà possibile continuare a utilizzare i device ancora per molto tempo, seppur ovviamente un blocco dell’UI e dell’aggiornamento ai nuovi sistemi operativi realizzati da Google non sia ovviamente cosa gradita.