Ms. Marvel: la serie TV uscirà direttamente al cinema in Pakistan

La regista pakistana Sharmeen Obaid-Chinoy ha annunciato che la serie TV Ms. Marvel sarà disponibile al cinema in Pakistan, per celebrare la prima eroina pakistana.

L’effetto dei supereroi sullo schermo provoca differenti reazioni a secondo del Paese in cui quella determinata serie TV o film vengono distribuiti, e Ms. Marvel avrà un effetto particolare per gli abitanti del Pakistan, considerando che la prima supereroina pakistana verrà celebrata portando direttamente sul grande schermo il telefilm Marvel di Disney+. Tutto questo ovvierà anche ad una questione particolare: il fatto che in Pakistan la piattaforma streaming della Casa di Topolino ancora non è disponibile.

A rendere noto tutto ciò è stata la regista pakistana Sharmeen Obaid-Chinoy. I sei episodi di Ms. Marvel saranno distribuiti due alla volta: le prime due puntate usciranno il 16 giugno, gli episodi 3 e 4 il 30 giugno, ed infine le puntate 5 e 6 saranno distribuite il 14 luglio. La distribuzione di Ms. Marvel nei cinema, in queste determinate date, avrà anche l’obiettivo di evitare leak.

Ms. Marvel è la nuova serie originale targata Marvel Studios che ha come protagonista Kamala Khan, un’adolescente americana musulmana che cresce a Jersey City. Gamer appassionata e instancabile scrittrice di fan-fiction, Kamala è una grande fan dei Super Eroi e ha un’immaginazione smisurata, soprattutto quando si parla di Captain Marvel. Eppure, Kamala si sente invisibile sia a casa che a scuola; almeno finché non ottiene i superpoteri come gli eroi che ha sempre ammirato. Sarà davvero più facile la vita con i superpoteri?

Iman Vellani interpreta Kamala Khan alias Ms. Marvel; il cast include anche Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Naki, Azher Usman, Travina Springer e Nimra Bucha.

Gli episodi sono diretti da Adil El Arbi & Bilall Fallah, Meera Menon e Sharmeen Obaid – Chinoy. Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso e Bisha K. Ali sono gli executive producer. I co-produttori esecutivi della serie sono Sana Amanat e Trevor Waterson, e Bisha K. Ali è il capo sceneggiatore.

Ms. Marvel arriverà su Disney+ l’8 giugno.