iPhone 14: i prezzi renderanno difficile capire quale scegliere?

Sembra che con la dipartita degli iPhone mini e l'introduzione dei Max, scegliere un nuovo dispositivo in base al prezzo potrà risultare difficile per gli utenti.

Apple dovrebbe avere modo anche nel corso del 2022 di presentare i suoi prossimi iPhone a settembre, e a quanto pare per gli utenti questa volta scegliere il dispositivo maggiormente appropriato alle proprie esigenze risulterà particolarmente difficile. Si parla infatti della necessità di dover scegliere fra dei nuovi modelli quando il mini verrà ufficialmente ritirato dal mercato in favore dei Max, informazione non confermata ma di cui si parla ormai da diversi mesi e che sembra ormai solamente questione di tempo.

Secondo quanto di recente emerso dal noto insider del mondo Apple Mark Gurman, giornalista di Bloomberg, come spiegato sulle pagine di PhoneArena, iPhone 14 e iPhone 14 Max dovrebbero costare in maniera simile rispetto ai modelli Pro maggiormente performanti sotto diversi aspetti. Sembra infatti che i Max da 6,7 pollici avrebbero una riduzione del prezzo di solamente 200 dollari rispetto a quanto visto con i Pro Max, dalle stesse dimensioni ma con diverse feature in più. Non è chiaro se Apple terrà lo stesso SoC degli iPhone 13 come anticipato, ma pare che i prezzi non tenderanno comunque ad abbassarsi.

Immaginando stando a Gurman un prezzo di 899$ per gli iPhone 14 Max, i Pro e Pro Max si troverebbero a 1.099$ e 1.199$, con invece il modello base che potrebbe costare 799$. Di sicuro delle stime possibili, anche se ovviamente non confermate, che metterebbero a dura prova gli utenti Apple intenti a scegliere il proprio dispositivo, considerando anche che secondo quanto anticipato Apple si troverà a portare avanti diversi cambiamenti con gli iPhone 14, a partire dal comparto fotocamere dei modelli Pro, che dovrebbero rinunciare al notch.

Al fine di saperne di più sulla questione dovremo ovviamente aspettare il mese di settembre, considerando che la compagnia dovrebbe come di consueto approfondire tutti i dettagli in merito ai dispositivi in questione.