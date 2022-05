iMac del 2014 trasformato da un utente nel nuovo Studio Display

Non è passato molto da quando nel suo ultimo evento Apple ha avuto modo di svelare diversi nuovi prodotti interessanti, i quali sono passati dai nuovi Mac mini agli iPhone SE 3 con supporto al 5G, con anche di mezzo il nuovo Studio Display. Parliamo di un monitor maggiormente economico rispetto a quanto visto con gli ultimi device della compagnia, che utilizza i SoC degli iPhone e una versione modificata dai iOS 15.4, risultando simile per molti aspetti agli iMac rilasciati nel corso del 2014.

Come spiegato da 9to5Mac, lo YouTuber Luke Miani ha intrapreso una sfida particolarmente interessante considerando proprio le similitudini fra i due dispositivi, in realtà profondamente diversi, decidendo di trasformare l’iMac da 27 pollici del 2014 del colosso di Cupertino in uno dei nuovi monitor, ottenendo un risultato definito sorprendente con una cifra che si aggira sulla metà rispetto al costo dello Studio Display. Trovate qui di seguito la sua dichiarazione:

Il nuovo Studio Display di Apple è un prodotto davvero interessante, ma a 1.599$ è decisamente terribile. Siccome ci sono davvero pochi monitor che utilizzano la risoluzione 5K su un 27 pollici, non è una buona idea per alcune persone. È semplicemente l’unica opzione. Tuttavia, se non vuoi spendere 1.600$ in uno Studio Display di Apple, puoi provare a fartelo da solo!

Per realizzare il tutto l’utente ha usato la Target Display Mode, che trasforma gli iMac in schermi esterni. Con 600$ circa, è stato possibile convertire l’iMac del 2014 in un nuovo display, dovendolo completamente disassemblare e integrando il nuovo pannello. Un processo non facile che però è stato completato con successo, con addirittura la possibilità di utilizzare il connettore di tipo C e la webcam degli iMac, e con un costo totale di solamente 829$, nonostante le varie difficoltà presenti