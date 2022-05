Doctor Strange nel Multiverso della Follia: da oggi al cinema il nuovo film Marvel

04—Mag—2022 / 9:28 AM

Da oggi, 4 maggio, è disponibile nelle sale cinematografiche il nuovo film dei Marvel Studios Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Il lungometraggio vede protagonista Benedict Cumberbatch nei panni di Stephen Strange, mentre la regia è affidata a Sam Raimi, già autore della trilogia di Spider-Man con Tobey Maguire.

In Doctor Strange nel Multiverso della Follia Benedict Cumberbatch (Stephen Strange), Elizabeth Olsen (Wanda “Scarlet Witch” Maximoff), Benedict Wong (Wong) e Xochitl Gomez (America Chavez) sono i quattro personaggi principali del film, che vedrà nel cast anche Chiwetel Ejiofor, Michael Stühlbarg e Rachel McAdams… più numerose sorprese, a quanto pare.

Questa la sinossi ufficiale di Doctor Strange nel Multiverso della Follia:

Nel film Marvel Studios Doctor Strange nel Multiverso della Follia, l’Universo Cinematografico Marvel espande i confini del Multiverso ai massimi livelli. Un viaggio nell’ignoto con Doctor Strange che, con l’aiuto di mistici alleati sia vecchi che nuovi, attraversa pericolose e sconvolgenti realtà alternative del Multiverso per affrontare un nuovo misterioso avversario.

Ricordiamo che questo film segue Spider-Man: No Way Home, lungometraggio in cui il Doctor Strange è stato grande protagonista, dando origine con le sue azioni al Multiverso.