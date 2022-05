Con Doctor Strange nel Multiverso della Follia che è appena uscito nelle sale cinematografiche, è arrivato il momento di approfondire la filmografia dell’interprete di Stephen Strange, e di elencare i migliori 8 film da vedere con Benedict Cumberbatch. Tutti gli appassionati dell’attore sapranno che il nome di Cumberbatch è fortemente legato alla televisione, ed al personaggio di Sherlock con cui si è lanciato nel panorama dell’intrattenimento mondiale. Ma Cumberbatch è riuscito a caratterizzarti per importanti ruoli anche sul grande schermo, sia in film blockbuster, e per importanti prove in film autoriali.

Ecco una lista dei migliori film da vedere con Benedict Cumberbatch.

Hawking (2004)

Benedict Cumberbatch ha fin dai suoi esordi interpretato personaggi di un certo peso, ed in questo adattamento del 2004 realizzato per la BBC, il futuro interprete di Sherlock veste i panni di Stephen Hawking, l’astrofisico la cui vita è stata segnata dalla sclerosi laterale amiotrofica, diagnosticata a soli 21 anni, ma che nonostante ciò ha condotto una brillante carriera scientifica e come divulgatore. Il film si concentra in maniera particolare sui primi anni di Stephen Hawking presso l’Università di Cambridge.

Painted with Words (2010)

In questo lungometraggio televisivo realizzato dalla BBC Benedict Cumberbatch veste i panni del celebre pittore Van Gogh, per un’ulteriore performance in cui l’attore si confronta con un personaggio piuttosto importante delle storia dell’arte e della cultura mondiale. Si tratta di un documentario biografico piuttosto accurato nei dettagli e nel racconto reale della vita di Van Gogh. I dialoghi, infatti, sono ricavati dalle lettere che il pittore scrisse al fratello Theo. Il film vinse anche un Rockie come migliore documentario d’arte.

Trilogia de Lo Hobbit (2012-2014)

L’aspetto particolare di questa trilogia di film per quanto riguarda l’apparizione di Benedict Cumberbatch è il fatto che l’interprete vesta i panni di Smaug, il drago considerato uno dei più grandi pericoli della Terra di Mezzo. Si tratta quindi di una performance vocale, in cui però Cumberbatch (se ascoltato in lingua originale) tira fuori una buona parte del suo potenziale recitativo. La trilogia de Lo Hobbit, diretta da Peter Jackson, rappresenta il prequel de Il Signore degli Anelli.

La trilogia de Lo Hobbit si può trovare su Netflix.

Into Darkness – Star Trek (2013)

Si tratta del lungometraggio in cui Benedict Cumberbatch fa la sua prima grande apparizione in un blockbuster. In questo caso l’interprete veste i panni di Khan Noonien, il villain del film, e già il fatto di vedere Cumberbatch nei panni di un cattivo è un qualcosa degno di nota. Probabilmente non si tratta del film più riuscito del nuovo ciclo di Star Trek, ma la performance di Cumberbatch è tra gli elementi positivi del lungometraggio. La regia è di J. J. Abrams.

Il film si può vedere su Netflix e su Prime Video.

The Imitation Game (2014)

Parliamo di una delle migliori performance di Benedict Cumberbatch.

ln questo lungometraggio l’interprete di Sherlock veste i panni di Alan Turing, il matematico che creò la macchina capace di decifrare i codici dei soldati tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. L’impatto di Turing sull’epoca contemporanea è enorme, considerando che il matematico si può riconoscere come il padre degli attuali computer. Cumberbath riesce a offrire una performance all’altezza, dando spessore ed intensità ad una figurare storica ricca di genialità quanto di dramma. Cumberbatch si guadagnò anche una nomination agli Oscar grazie a The Imitation Game.

Il film è disponibile su Netflix e su Prime Video.

Black Mass – L’ultimo gangster (2015)

Interessante è stata l’idea di affiancare per questo film thriller ambientato negli anni Settanta due nomi come Johnny Depp e Benedict Cumberbatch, presentati in ruoli affini ma antitetici. Stiamo parlando di due fratelli che prendono strade completamente diverse: il personaggio di Depp interpreta James “Whitey” Bulger, il leader di una gang di Boston in contrasto con la famiglia italiana degli Angiulo. Mentre il Bill Bulger interpretato da Cumberbatch è un avvocato ed un politico che lotta per far prevalere la legalità, ma che non smette di voler bene al fratello James, con cui il divario ideologico è più che evidente.

La performance di Johnny Depp che aveva imposto all’attore un forte cambiamento fisico sembrava pronta per portare il celebre interprete dritto fino alla statuetta degli Oscar, ma così non fu, e la prova attoriale di Cumberbatch rimase tra gli elementi degni di nota di un lungometraggio non perfettamente riuscito.

1917 (2019)

Se consideriamo i migliori film con Benedict Cumberbatch non possiamo non citare 1917, che, nonostante sia un lungometraggio in cui l’interprete fa un piccolo ruolo, merita di essere visto per la qualità del lungometraggio in sé, ed anche per la piccola ma significativa performance dello stesso Cumberbatch. La storia è ambientata durante la Prima Guerra Mondiale, e mette al centro uno scontro tra inglesi e tedeschi. Benedict Cumberbatch veste i panni del colonnello Mackenzie, un personaggio duro e intenso, capace di offrire un grande impatto sullo schermo.

Il potere del cane (2021)

Anche in questo caso stiamo parlando di una performance che ha portato Benedict Cumberbatch a guadagnarsi una nomination agli Oscar. Un aspetto molto particolare de Il Potere del cane è il fatto che in questo film Cumberbatch veste i panni di un personaggio arcigno, sgradevole, ed il cambio di registro recitativo rispetto ad i ruoli tipici in cui Cumberbatch si è prestato è notevole. Il Potere del Cane è però anche un film in cui l’inversione di tendenza dello stesso personaggio protagonista sarà il tema centrale della storia, per un western atipico, fatto di dramma e di intimità.

Il Potere del cane è disponibile sulla piattaforma streaming Netflix.