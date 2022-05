Apple ha assunto un importante dirigente di Ford

In punta di piedi, Apple continua a portare avanti il suo ambizioso piano per entrare nel mondo dell’automotive. Forse con una vera e propria ‘Apple Car‘, un’automobile prodotta da zero, o forse limitandosi a progettare tecnologie da vendere alle case automobilistiche tradizionali. Oggi Project Titan rimane ancora in larga parte un mistero.

Di certo c’è che Apple ha recentemente fatto shopping di talenti, assumendo una veterana dell’industria: Desi Ujkashevic, ossia l’ex global director of automotive safety engineering di Ford. Una dirigente di estrema competenza, che lavora nel settore dal 1991.

Prima ancora era stata ingegnere nella divisione sicurezza di Ford Europa ed era anche stata membro della divisione global design. Più recentemente aveva curato alcuni aspetti della transizione di Ford verso l’elettrico. «Se vuoi progettare la tua auto elettrica, sembra che Desi Ujkashevic sia la persona adatta per questo compito», sintetizza il sito Engadget.

I primi progetti di Apple sul fronte delle quattro ruote risalgono al 2015. Tra il 2020 e il 2021 sembrava che finalmente qualcosa stesse iniziando a muoversi, con l’azienda che aveva avviato alcune trattative con alcuni importanti colossi asiatici dell’automotive.

«Sono emozionata, sto per iniziare una nuova avventura e spero di poter continuare a contribuire alla società e progredire la tecnologia con lo scopo di migliorare il mondo», si legge in un post Linkedin di Desi Ujkashevic condiviso poco prima dell’annuncio del suo approdo alla Apple.