Samsung Galaxy Flip 4: svelata la capienza delle batterie?

A quanto pare, nel giro di non troppo tempo vedremo arrivare sul mercato gli smartphone Samsung Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4, dispositivi che dovrebbero essere in grado di superare quanto fatto dalla compagnia con i modelli lanciati sul mercato nel corso della scorsa estate, anche se ovviamente non ci sono ancora notizie certe in tal senso. Di sicuro però, le batterie sono un campo particolarmente importante, considerando che il colosso si trova a inserire le celle solamente in una metà dei suoi device, non potendo piegarli, e che quindi queste vanno ottimizzate al meglio.

Sia per quel che riguarda i Fold, dove solamente metà della parte “tablet” include la batteria, sia per i Flip, con la situazione che peggiora anche, il colosso avrebbe deciso di riuscire a migliorare la situazione. Secondo quanto riportato sulle pagine di GalaxyClub, con qualche piccolo cambiamento la compagnia sarebbe riuscita a includere delle batterie più grandi, che dovrebbero venire presentate nel corso dell’evento Unpacked di agosto 2022.

Secondo quanto emerso grazie ai modelli, i Flip punterebbero a 3.300mAh, in realtà un miglioramento di solamente 103mAh rispetto allo scorso anno, dove i Flip 3 presentavano 3.200mAh. Sembrerebbe quindi un miglioramento particolarmente poco marcato, con il colosso che potrebbe usare la cifra leggermente più grande per questioni di marketing, evidenziando quindi un upgrade rispetto allo scorso anno per la versione a conchiglia, pur non creando chissà quale distacco generazionale con i precedenti dispositivi nel campo dell’autonomia.

C’è da dire che con l’ottimizzazione e l’intelligenza artificiale il colosso è riuscito a fruttare al massimo la capienza dei Flip, e sembra che quest’anno la strada sarà simile anche se in qualche modo la batteria inserita all’interno dei dispositivi sarebbe più grande, seppur non ci siano ancora al momento dettagli relativi alle dimensioni dei nuovi gioiellini pieghevoli.