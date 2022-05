Google Pixel 3a e 3a XL: ultimo aggiornamento in arrivo entro luglio

Entro il mese di luglio 2022, Google rilascerà in via ufficiale l'ultimo aggiornamento per i suoi smartphone Pixel 3a e 3a XL rilasciati nel corso del 2019.

Sono passati ormai circa 3 anni da quando Google ha lanciato sul mercato gli smartphone Pixel 3a e Pixel 3a, dispositivi che a quanto pare sono ormai vicini a venire abbandonati per quel che concerne il debutto di nuovi aggiornamenti per gli utenti.

In fase di annuncio dei telefoni in questione, Google confermo in via ufficiale che gli stessi avrebbero ricevuto un minimo di 3 anni di aggiornamento, e infatti il colosso di Mountain View ha mantenuto la parola, continuando a supportare i dispositivi in questione mentre ne portava di nuovi sul mercato.

Tuttavia, come confermato alle pagine di 9to5Google dalla compagnia in questione, nel corso del 2022 arriverà l’ultimo aggiornamento degli smartphone. Questo verrà rilasciato in realtà fra pochissimo, entro il mese di luglio 2022, anche se non è chiaro cosa conterrà nello specifico.

È bene non aspettarsi in alcun modo un passaggio ad Android 13, visto che con ottime probabilità si tratterà semplicemente di un update cumulativo delle ultime versioni, focalizzato di conseguenza sulla necessità di rendere i dispositivi quanto più stabili prima del termine del supporto. Pare quindi che la compagnia avrà presto modo di confermare le novità in arrivo con l’ultimo update.