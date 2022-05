Doctor Strange nel Multiverso della Follia ottiene l’84% di recensioni positive su Rotten Tomatoes

Rotten Tomatoes ha condiviso la percentuale delle prime recensioni della critica su Doctor Strange nel Multiverso della Follia, che hanno prodotto, ad oggi, l’84% di approvazione, grazie a 58 giudizi. Il nuovo lungometraggio Marvel si è quindi aggiudicato il certificato “fresh”.

Non è ancora uscito il giudizio globale su Doctor Strange nel Multiverso della Follia, né quello dell’audience. I giudizi della critica sono comunque positivi, anche se non mancano delle recensioni negative.

Tim Grierson di Screen International ha parlato di un film “che ha l’impronta di Sam Raimi, che fa sentire la sua presenza con un tono leggero e allucinato, lo stesso che ha caratterizzato i suoi migliori lavori”. Mentre Meagan Navarro di Bloody Disgusting ha aggiunto: “Due sono le grandi risorse di questo film: Sam Raimi ed Elizabeth Olsen. Il primo torna alle sue radici horror, con cui contamina il più possibile il Marvel Cinematic Universe”.

Positivo anche il giudizio di Joey Morona del Cleveland Plain Dealer, che ha descritto Doctor Strange 2 come “il più inventivo, caotico e spaventoso film tra i 28 del Marvel Cinematic Universe”. Ma non sono mancate le critiche negative, come quella di Brian Tallerico di RogerEbert.com, che ha parlato di un lungometraggio che “tira costantemente indietro il suo potenziale. WandaVision e Loki sotto questo punto di vista hanno cercato di rischiare di più”.

Critica in negativo è stata anche Pamela Powell del Reel Honest Reviews, che ha definito il nuovo Doctor Strange come “un film che, se amate le esplosioni, gli effetti speciali e questi tipi di personaggi fa proprio al caso vostro. Ma se cercate una storia con qualche significato ed anche un po’ d’intrattenimento, allora lasciate perdere”.