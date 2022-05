Uncharted: gli easter egg dal gioco e le featurette su stunt e chimica tra gli attori

Uncharted è un film ricco di sorprese, soprattutto per gli appassionati del videogioco originale: sappiamo che Nolan North, l’attore e doppiatore della versione videoludica, è presente per un cameo nella pellicola, ma i fan possono divertirsi a cercare tutti i riferimenti, le citazioni e gli easter egg. Pensate di averli trovati tutti? Scopritelo guardando la nuova featurette ufficiale dedicata, presentata proprio da North.

Altro elemento replicato dall’originale è l’immancabile e fondamentale chimica tra i due protagonisti, Nathan e Sully, ricreata naturalmente da Tom Holland e Mark Wahlberg, come possiamo vedere in una seconda featurette. Infine, abbiamo un terzo video, dedicato ai grandiosi stunt a opera di Holland.

Il film, appena uscito sui servizi streaming di vendita e noleggio, arriverà poi dal 13 maggio anche in Home Video fisico, disponibile nei formati DVD, Blu-ray, Combo (con doppio disco DVD+Blu-ray), 4K (contenente sia il formato Blu-ray che 4K) e una Steelbook da collezione sempre con all’interno il doppio disco Blu-ray + 4K.

Sinossi del film:

Il ladro di strada Nathan Drake (Tom Holland) viene reclutato dall’esperto cacciatore di tesori Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg) per recuperare una fortuna persa da Ferdinando Magellano 500 anni fa. Quella che inizia come una rapina per il duo diventa una corsa all’impazzata per raggiungere la meta prima dello spietato Moncada (Antonio Banderas), che crede che lui e la sua famiglia ne siano gli eredi legittimi. Se Nate e Sully riusciranno a decifrare gli indizi e a risolvere uno dei misteri più antichi del mondo, potranno trovare un tesoro da 5 miliardi di dollari e forse anche il fratello di Nate, scomparso da tempo, ma solo se impareranno a lavorare insieme.

