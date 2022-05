Twitter: Elon Musk potrebbe integrare la crittografia end-to-end per i messaggi

Si parla ormai moltissimo del fatto che Twitter è stata presa di mira da Elon Musk, imprenditore finalmente pronto ad acquisire la società in questione, effettuando dei cambiamenti sul social network di diversi tipi. Mentre non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali per quel che concerne le effettive modifiche che verranno portare avanti, non mancano tuttavia diversi indizi.

Il focus di Musk è di sicuro quello di rendere Twitter un posto maggiormente libero, ma anche per quel che concerne le effettive nuove feature, fra cui anche la crittografia dei messaggi privati fra gli utenti, come anticipato dal Tweet di aprile che potete vedere qui di seguito:

Twitter DMs should have end to end encryption like Signal, so no one can spy on or hack your messages — Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022

I messaggi privati di Twitter dovrebbero avere la crittografia end-to-end come Signal, per far sì che nessuno possa spiare o hackerare i messaggi.

Di sicuro una novità che potrebbe venire apprezzata da molti utenti, considerando che di volta in volta questa ha modo di giungere su diverse piattaforme al fine di migliorare le possibilità di sicurezza e garantire maggiore tranquillità. Ovviamente, non sappiamo al momento sé e quando il tutto potrà finalmente venire implementato, visto che al momento si tratta solamente di suggerimenti e Musk avrà di sicuro molte scelte da dover prendere nella gestione della piattaforma, sempre nel caso in cui decida di occuparsi personalmente dell’amministrazione.