The Killer: John Woo realizzerà un remake del suo stesso film

John Woo è pronto a realizzare per Peacock un remake del suo stesso film, intitolato The Killer, che sarà distribuito nel 2023. The Killer è un thriller d’azione uscito nel 1989, considerato un vero e proprio cult, ed un classico del cinema action di Hong Kong.

In un comunicato pubblicato da Peacock è stato dichiarato sulla produzione di The Killer:

Annunciamo oggi la produzione di tre film originali, che faranno il loro esordio nel 2023. Ognuno di questi lungometraggi fa parte di una collaborazione con la Universal Pictures, con lo scopo di produrre film in esclusiva per Peacock. […] E come parte di questa collaborazione il celebre autore John Woo ritornerà a dirigere e reimmaginare il suo classico The Killer.

Nel film originale Chow Yun-Fat veste i panni di Ah Jong, un assassino disilluso che decide di accettare un ultimo compito da serial killer per sfruttare i guadagni con lo scopo di poter ridare la vista ad una cantate che ha accidentalmente reso cieca.

Ricordiamo che John Woo ha diretto film cult come A Better Tomorrow, Bullet in the Head, Face/Off e Mission: Impossible 2.

