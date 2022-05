Stranger Things 4: svelati i Funko POP! della quarta stagione

Considerando che il 27 maggio verrà distribuito su Netflix il primo volume di Stranger Things 4, sono state pubblicate le immagini, i prezzi americani, e le date d’uscita dei Funko POP! della quarta stagione della popolare serie televisiva.

Qui sotto trovate le immagini dei vari Funko POP! di Stranger Things 4, ed anche la linea di portachiavi dedicata.

L’uscita dei vari Funko POP! di Stranger Things 4 varia da giugno fino ad arrivare a novembre, a secondo del modello. Ogni character viene mostrato in un outfit specifico tratto proprio dalla quarta stagione della serie TV. Potete dare un’occhiata ai modelli sul sito di Walmart.

In Stranger Things 4 vedremo il ritorno dei ragazzi protagonisti delle tre stagioni precedenti, con Finn Wolfhard nei panni di Michael Wheeler, Millie Bobby Brown come Undici, Noah Schnapp che fa l’interprete di Will Byers, Gaten Matarazzo nei panni di Dustin Henderson, e Caleb McLaughlin come Lucas Sinclair.

Oltre ai vecchi membri del cast saranno tanti i nuovi nomi di Stranger Things 4, come: Amybeth McNulty, Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco, Joseph Quinn, Tom Wlaschiha, Sherman Augustus, Mason Dye, Nikola Duričko, e l’ex Freddy Krueger, ovvero Robert Englund.

Nel trailer precedentemente rivelato abbiamo visto Undici mentre cerca di ambientarsi in una nuova scuola ed in un nuovo ambiente in California, in cui viene però bullizzata. Ma la giovane può rifugiarsi nelle lettere scritte a Mike, contando sulle vacanze di primavera che permetteranno ad i due di rivedersi. E sembra che il ritorno di Undici a Hawkins darà il via a nuove intriganti situazioni al limite del normale.