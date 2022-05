Kevin Feige parla dei leak e degli spoiler dai film Marvel

Nonostante il livello di segretezza molto alto che vige sui set Marvel, soprattutto negli ultimi tempi abbiamo visto un incremento di spoiler e leak dai set, spesso proposti al pubblico in maniera infida già nelle anteprime dei video su YouTube e Twitter. Kevin Feige, boss dei Marvel Studios, ha detto la sua in merito a questo annoso problema.

La scomoda verità è che non puoi [evitare alcuni leak, ndr] e quindi devi assicurarti di realizzare esperienze che funzionano comunque, indipendentemente se ci siano state e meno delle indiscrezioni. Noi facciamo sempre il meglio che possiamo e penso che un sacco di gente sia brava in questo e a non diffondere [questo lavoro, ndr]. Sai, qualcuno che ruba qualcosa, ma magari non lo diffonde per non rovinare l’esperienza, e comunque No Way Home ha dimostrato in molti modi che lo spoiler non ha rovinato l’esperienza.

Quest’ultimo punto è ovviamente opinabile, ma è certo che la necessità dei Marvel Studios è quella di creare esperienze che colpiscono e rimangono in testa indipendentemente anche se alcune sorprese sono state già più o meno svelate da rumor e presunti leak, come avvenuto per Eternals o Spider-Man: No Way Home, e del resto sta accadendo anche con Doctor Strange nel Multiverso della Follia, in cui saranno presenti gli Illuminati e Charles Xavier come profetizzato da alcuni insistenti rumor di diverso tempo fa.

