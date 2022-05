Google Pixel Watch: primi presunti dettagli su batteria e feature

Siamo ormai in attesa di scoprire maggiori dettagli in merito ai nuovi Pixel Watch di Google, dispositivi che non sono ancora stati annunciati da parte della compagnia, e che dovrebbero venire rivelati nel giro di non troppo tempo. Delle fonti di 9to5Google hanno però approfondito la questione, parlando di alcuni possibili dei dettagli dei device in questione che dovrebbero venire confermati da parte della compagnia nel corso del reveal, di cui all’effettivo non abbiamo ancora alcun dettaglio.

Stando a quanto anticipato, i Pixel Watch dovrebbero presentare una batteria da 300mAh, con i dispositivi che dovrebbero presentare anche la connettività cellulare. Sembra che i gioiellini si presenteranno come simili ai Samsung Galaxy Watch 4, con quest’ultimo da 40mm che ha una batteria da 247mAh e risulta in grado di durare 40 ore attraverso Wear OS 3.

Sembra quindi che i device di Google avranno modo di durare anche più di 2 giorni, anche se ovviamente resterà da scoprire quali saranno tutte le ottimizzazioni a cui ha lavorato la compagnia per i suoi dispositivi, come anche quali saranno le effettive specifiche tecniche e le varie funzionalità presenti nei nuovi smartwatch.

Nonostante al momento non ci sia alcun tipo di indizio relativo a quando i dispositivi verranno presentati in via ufficiale, sappiamo che il tutto dovrebbe avvenire nel corso del nuovo evento Google I/O 2022, pronto a offrire molte novità sia per quel che riguarda il mondo del software, sia per quello dell’hardware.

La compagnia infatti, oltre al più che probabile Android 13, dovrebbe avere modo di svelare anche i prossimi Google Pixel 6a, come abbiamo avuto modo di approfondire nell’articolo che trovate a questo link. Non resta al momento che aspettare novità ufficiali da parte del colosso, sperando che questo abbia presto modo di parlare pubblicamente dei suoi tanto chiacchierati smartwatch.