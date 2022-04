Google Pixel 6a verrà mostrato al Google I/O 2022?

Non ci sono ancora state conferme ufficiali relative al lancio dei Google Pixel 6a, dispositivi che dovrebbero presentarsi come nuovi modelli dell’ultima serie uscita, riprendendo quanto visto da parte del colosso per quel che concerne smartphone meno costosi.

Delle novità piacevoli in tal senso sono arrivate grazie alla riunione degli azionisti di Google, con il CEO Sundar Pichai che ha confermato che il Pixel 6 è il telefono ad aver venduto meglio della compagnia, e che ci sono dei nuovi prodotti verosimilmente correlati che verranno mostrati nel corso dell’imminente Google I/O.

Il Pixel 6a non viene quindi nominato, ma considerando tutti i rumor che si sono presentati nel corso delle ultime settimane, il fatto che il CEO di Alphabet stia suggerendo proprio il lancio di quest’ultimo è particolarmente probabile, anche se è bene aspettare delle novità ufficiali in tal senso nel corso del nuovo evento in arrivo.

Durante la conferenza annuale del nuovo hardware dovrebbe venire mostrato, come vale anche per quel che riguarda delle novità per il software, visto che il colosso dovrebbe approfondire le potenzialità di Android 13 che ha già avuto modo di anticipare di recente. Stando alle parole del CEO, molte novità bollono in pentola, e non resterà che stare con gli occhi puntati sui contenuti del nuovo evento.