Doctor Strange nel Multiverso della Follia: il nuovo teaser contiene due grossi spoiler

La campagna promozionale dell’imminente Doctor Strange nel Multiverso della Follia è entrata nel pieno della sua programmazione e Marvel Entertainment ha rilasciato due nuovi spot: il più lungo, della durata di trenta secondi, è un vero e proprio teaser con all’interno due spoiler relativi a due personaggi che verranno introdotti nel Marvel Cinematic Universe in live action.

Naturalmente, visionatelo solo se non temete di rovinarvi la sorpresa: vi avvisiamo che nel prossimo paragrafo parleremo proprio di questa rivelazione!

Ebbene sì, abbiamo la conferma che nel film gli Illuminati avranno un ruolo portante, anche se probabilmente con una formazione diversa dai fumetti originali: uno di questi sarà sicuramente Charles “Professor X” Xavier, interpretato da Patrick Stewart, di cui possiamo non solo sentire la voce ma anche intravedere la futuristica sedia a rotelle. Ma se del ritorno dell’amato personaggio protagonista della saga di X-Men della Fox avevamo comunque già la certezza, lo scudo lanciato da fuori inquadratura svela la presenza di un personaggio inedito… perlomeno in live action. A quanto pare, Captain Carter sarà della partita, dopo la sua apparizione in versione animata (in un ruolo chiave) nella serie animata What If…? Scontata, dunque, la presenza di Hailey Hatwell nella pellicola, a riprendere il ruolo della versione supereroica di Peggy Carter.

Benedict Cumberbatch (Stephen Strange), Elizabeth Olsen (Wanda “Scarlet Witch” Maximoff), Benedict Wong (Wong) e Xochitl Gomez (America Chavez) sono i quattro personaggi principali della pellicola, che vedrà nel cast anche Chiwetel Ejiofor, Michael Stühlbarg e Rachel McAdams… più numerose sorprese, a quanto pare.

Questa la sinossi ufficiale della pellicola:

Nel film Marvel Studios Doctor Strange nel Multiverso della Follia, l’Universo Cinematografico Marvel espande i confini del Multiverso ai massimi livelli. Un viaggio nell’ignoto con Doctor Strange che, con l’aiuto di mistici alleati sia vecchi che nuovi, attraversa pericolose e sconvolgenti realtà alternative del Multiverso per affrontare un nuovo misterioso avversario.

