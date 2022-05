Fandango ha rivelato che, ad oggi, Doctor Strange nel Multiverso della Follia è il film con più prevendite del 2022, ed ha battuto The Batman.

Fandango ha diffuso dei dati che faranno felici i Marvel Studios, considerando che secondo quanto è stato riportato dal sito Doctor Strange nel Multiverso della Follia è il lungometraggio con più prevendite in assoluto durante questo 2022. Chiaramente bisogna considerare che siamo solo al quinto mese dell’anno, ma Doctor Strange 2 ha già battuto un altro cinecomics molto atteso come The Batman.

Fandango ha anche riportato che Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha venduto cinque volte il numero di biglietti in prevendita del primo film, ed ha già superato Captain Marvel, Thor: Ragnarok, e Guardiani della Galassia vol.2.

Secondo quanto rivelato nel sondaggio di Fandango: il 93% degli appassionati che si apprestano a vedere il nuovo Doctor Strange sono entusiasti all’idea di vedere dei nuovi film del Marvel Universe che esploreranno il Multiverso, il 92% vogliono scoprire cosa accade dopo Spider-Man: No Way Home, la stessa percentuale è appassionata di Benedict Cumberbatch, il 90% di Sam Raimi, e l’85% di Elizabeth Olsen.

Questa la sinossi ufficiale del film in uscita il 4 maggio:

Nel film Marvel Studios Doctor Strange nel Multiverso della Follia, l’Universo Cinematografico Marvel espande i confini del Multiverso ai massimi livelli. Un viaggio nell’ignoto con Doctor Strange che, con l’aiuto di mistici alleati sia vecchi che nuovi, attraversa pericolose e sconvolgenti realtà alternative del Multiverso per affrontare un nuovo misterioso avversario.