DC’s Legends of Tomorrow è stato cancellato dopo sette stagioni

La rete The CW ha cancellato la serie TV DC’s Legends of Tomorrow, che non andrà avanti con la sua ottava stagione.

Dopo che The CW ha cancellato Batwoman dopo tre stagioni, anche la serie TV DC’s Legends Of Tomorrow è stata cancellata dopo ben sette stagioni. Ricordiamo che il telefilm ha fatto il suo esordio sulla rete nel 2016.

L’Arrowverse della DC Comics in televisione sta quindi pian piano smontandosi, con serie come Arrow e Supergirl che sono già arrivate al capolinea, mentre resiste The Flash, ed è da poco in produzione Superman & Lois. Secondo quanto riferito da varie fonti alcuni dei protagonisti di DC’s Legends Of Tomorrow potranno comunque comparire in altri telefilm DC Comics di The CW.

La co-showrunner Keto Shimizu ha dichiarato sul progetto:

È stato un percorso incredibile. The CW ci ha fatto sapere che non ci sarà un’ottava stagione di DC’s Legends Of Tomorrow. Siamo con il cuore a pezzi, ma allo stesso tempo siamo incredibilmente grati per l’incredibile lavoro fatto da cast, dalla squadra di lavoro e dagli sceneggiatori che hanno permesso di rendere possibile questo show.

Ricordiamo che tra i membri del cast di DC’s Legends Of Tomorrow ci sono stati Caity Lotz, Olivia Swann, Lisseth Chavez, Adam Tsekhman, Tala Ashe, Shayan Sobhian, Brandon Routh, Matt Ryan e Amy Pemberton.