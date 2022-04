Avatar: The Way of Water – Le prime immagini del trailer

Ecco le prime immagini leakete dal trailer di Avatar: The Way of Water, il lungometraggio sequel di James Cameron.

Nel corso del CinemaCon di Las Vegas è stato mostrato il primo trailer di Avatar: The Way of Water, e sappiamo già che il filmato verrà mostrato assieme all’uscita in sala di Doctor Strange: Nel Multiverso della Follia. Da poco sono trapelate online le prime immagini tratte dal trailer del lungometraggio, che mettono già in evidenza la grande qualità visiva del film.

Qui sotto trovate le prime immagini di Avatar: The Way of Water, in cui si può vedere, tra le altre cose, l’Oceano di Pandora.

Il film, secondo di una promessa tetralogia, sarà un sequel diretto ma varrà, esattamente come i successivi, come film stand alone parte di un quadro più ampio, che riguarderà la nuova famiglia di Sully. Nelle parole di Cameron:

Sono stato occupato a dare i tocchi finali al film. Abbiamo spinto i limiti ancor più in là, con un frame rate più alto, 3D ad alta risoluzione e un realismo maggiorato negli effetti visivi. Volevo che il nostro ritorno su Pandora fosse qualcosa di davvero speciale. Ogni inquadratura è pensata per lo schermo più grande possibile, con la risoluzione più alta e il 3D più immersivo tra quelli disponibili. Penso che ci siamo riusciti.

Questa è la sinossi:

Jake Sully (Sam Worthington) vive con la sua nuova famiglia, formata sul pianeta di Pandora. Quando una minaccia dal volto noto torna a finire quanto aveva precedentemente iniziato, Jake deve lavorare insieme a Neytiri (Zoe Saldana) e l’armata di Na’vi per proteggere il loro pianeta.