Xiaomi brevetta degli schermi pieghevoli e smontabili

Capita spesso che Xiaomi si trovi a svelare dei brevetti in vista di alcuni progetti futuri. Il colosso cinese ha avuto infatti molte volte modo di innovare il mercato con delle creazioni particolarmente interessanti, e sembra sia il momento di una nuova piccola rivoluzione di questo tipo, che riguarda nello specifico in questo caso il mondo della telefonia.

Parliamo nello specifico di un brevetto depositato in Cina che riguarda un telefono pieghevole di nuovissima generazione che potrebbe davvero cambiare le carte in tavola.

Si tratta questa volta di un nuovo meccanismo pieghevole per il dispositivo, che permette di separare il display dal corpo dello schermo, con questo che quindi risulterebbe completamente aperto solamente in questo caso. Per realizzare un dispositivo di questo tipo, serve quindi che, o con trasmissione di dati wireless, o con un secondo sistema, gli schermi stessi offrano la tecnologia per funzionare in autonomia anche quando non collegati alla base dei telefoni, con anche una batteria apposita per questo scopo.

Ovviamente non ci sono al momento dettagli per quel che riguarda la possibilità che un effettivo dispositivo sia in produzione, e non sappiamo infatti sé e quando Xiaomi avrà modo di sfruttare la tecnologia presentata in questo modo.