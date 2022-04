Windows 11: l’Auto HDR migliora grazie alla Game Bar

Fra le migliori novità inserite attraverso il debutto di Windows 11 lo scorso anno è presente la feature nota come Auto HDR, particolarmente utile per molti utilizzi, con uno specifico miglioramento per quel che riguarda il mondo del gaming. La funzionalità utilizza il machine learning al fine di valutare la palette cromatica dei giochi che si prova e migliorare il tutto con un filtro a livello di API atto a simulare l’HDR, anche nel caso in cui questo non risulti compatibile.

Un aggiornamento di Windows 11 ha avuto modo di migliorare il tutto attraverso la Xbox Game Bar, presente sia su Windows 10 che sul nuovo sistema operativo del colosso di Redmond. Si parla nello specifico della possibilità di regolare questa impostazione attraverso una barra specifica, in grado di far controllare agli utenti nel giro di solamente qualche click l’intensità con cui il machine learning funziona al fine di migliorare le immagini.

Ovviamente, un filtro troppo elevato potrebbe in alcuni casi infastidire, ed ecco quindi che in base ai gusti degli utenti e in base al titolo che si sta giocando, con ovviamente miglioramenti che possono risultare più efficaci in alcune esperienze piuttosto che in altre, si ha modo di ottenere il miglior effetto solamente aprendo la facile e intuitiva Game Bar. È possibile trovare il tutto, per ogni utente che ha effettuato l’aggiornamento di Windows 11, nella sezione delle impostazioni della Game Bar, con cui poter migliorare di volta in volta l’Auto HDR del sistema, riuscendo a valorizzare ancora di più l’utilissima feature di Microsoft.

Ovviamente allo stesso modo si ha anche modo di disattivare il tutto, nel caso in cui si voglia fruire dell’esperienza in maniera più “naturale”, senza l’effetto HDR che potrebbe risultare in alcune situazioni poco gradito.