WhatsApp utilizzabile su più telefoni? Indizio dalla beta

Come da poco riportato sulle pagine di WABetaInfo, WhatsApp risulterà utilizzabile su più dispositivi insieme, anche nel caso in cui si tratti di telefoni. La piattaforma di messaggistica, ormai da tempo permette di collegare il proprio profilo ad altri device come computer e tablet, senza richiedere che il dispositivo “madre” debba restare connesso, se non sporadicamente per tenere vivo l’accesso ed evitare il logout automatico.

Tuttavia, non è possibile inserire WhatsApp su più telefoni al momento, visto che usare uno stesso numero due volte fa effettuare il logout dal primo dispositivo collegato, anche se il tutto è in fase di cambiamento. Non esiste neanche una vera e propria opzione atta a permettere di collegare il proprio dispositivo in maniera alternativa, ed è proprio a questa che il team dietro la nota app di messaggistica sta attualmente lavorando.

Le pagine di WABetaInfo, particolarmente informate in merito alle novità della piattaforma pronte a giungere di volta in volta, hanno infatti anticipato questa interessantissima funzionalità, la quale in futuro lascerà che gli utenti possano usare un codice QR al fine di collegare un secondo dispositivo e utilizzare WhatsApp nello stesso momento su più telefoni, evidentemente richiedendo che il secondo debba usare solamente la connessione a internet, pur non possedendo un numero di telefono.

Al momento non ci sono conferme ufficiali di alcun tipo sulla questione, e c’è anzi da dire che potrebbe volerci diverso tempo prima che la compagnia abbia modo di inserire la novità in via definitiva, visto che di sicuro dovrà lavorare alla stabilità della stessa. La possibilità di usare WhatsApp su più telefoni contemporaneamente è però in ogni caso alquanto comoda, sia per quel che riguarda le imprese e sia per gli utenti che usano più device e si trovano limitato da questa problematica.