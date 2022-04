Top Gun: Maverick – I primi giudizi lo definiscono un film splendido e intenso

La Paramount Pictures ha dato il via alle prime proiezioni screening dedicate a Top Gun: Maverick, ed i giudizi dei critici sono stati più che positivi. Il lungometraggio è stato definito come “intenso” e “magnifico”, con altri aggettivi che hanno voluto esprimere il fatto che l’attesa per l’uscita del film, dovuta alla pandemia, sia stata ripagata.

Germain Lussier di Gizmodo ha dichiarato che “l’azione è intensa e magnifica, i personaggi e le relazioni fra di loro sono piuttosto ricche e soddisfacenti, si tratta di un film che tocca le corde del cuore”. John Nguyen di Nerd Reactor ha parlato di “un sequel di valore che farà felici sia i vecchi che i nuovi appassionati”.

Brent Simon ha detto che Top Gun: Maverick “è il modo giusto di fare blockbuster: possiede un montaggio d’azione intuitivo, una sceneggiatura dalla struttura forte, ed una grande capacità di saper unire personaggi leggendari con nuovi volti”. Entusiasta è anche il giudizio di Nikki Novak, che ha definito il lungometraggio come “forse il miglior film degli ultimi dieci anni. Emozioni, brividi, lacrime e sorrisi. Un Tom Cruise impareggiabile”.

Tra i giudizi trapelati online c’è anche quello di Rob Liefeld, il creatore di Deadpool, che ha addirittura parlato “di un film capace di farmi passare il migliore tempo degli ultimi dieci anni in sala. Non fatevelo spoilerare da nessuno! Un qualcosa di fenomenale”.