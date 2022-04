The Pentaverate: il trailer ufficiale della serie Netflix con Mike Myers

Myke Myers è il protagonista di The Pentaverate, la serie TV comica che arriverà sulla piattaforma streaming Netflix il 5 maggio: ecco il trailer.

29—Apr—2022 / 9:54 AM

Mike Myers è tornato, e lo ha fatto con una produzione Netflix intitolata The Pentaverate, si tratta di una serie TV commedia che arriverà sulla piattaforma streaming la prossima settimana, il 5 maggio. Da poco è stato diffuso il trailer ufficiale del telefilm.

Ecco qui sotto il trailer di The Pentaverate.

Nel filmato possiamo dare un primo sguardo ai diversi personaggi che lo stesso Mike Myers impersonerà in The Pentaverate. L’interprete farà ben otto character durante la serie comica. Al centro dello show c’è una società segreta che ha influenzato le sorti del mondo sin dalla peste nera del 1347. Nella contemporaneità troviamo un giornalista canadese che ha il compito di scoprire la verità, ma il Pentaverato farà di tutto per continuare a mantenersi segreto.

Myers interpreterà otto personaggi, tra i quali lo stesso giornalista. Ma non sarà il solo attore a comparire in scena, considerando che nella serie ci saranno anche Ken Jeong, Keegan-Michael Key, Debi Mazar, Richard McCabe, Jennifer Saunders e Lydia West. Jeremy Irons sarà invece la voce narrante.

Myers farà anche da produttore esecutivo assieme a Tim Kirkby, John Lyons, Tony Hernandez, Lilly Burns, e Jax Weinberg.

Potrebbe interessarti anche questa news: