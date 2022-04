Microsoft Edge: arriva la VPN integrata (e gratuita), ecco come funziona

Microsoft Edge si prepara ad un importante aggiornamento. Pochi giorni fa il browser di Microsoft è stato aggiornato alla versione 100, che, tra le altre cose, introduce anche una VPN estremamente semplice da utilizzare.

La nuova funzione si chiama Edge Secure Network ed è completamente gratuita. Edge non è l’unico browser ad offrire una VPN integrata, questa funzionalità è da tempo offerta da diversi competitor, come Opera e Firefox.

La VPN ‘Edge Secure Network’ è gestita in collaborazione con CloudFlare e garantisce fino ad 1GB di traffico dati mensili al mese.

La VPN è già disponibile su tutti i PC che abbiano scaricato la versione 100 di Microsoft Edge, l’ultima in ordine cronologico. Oltre alla VPN, l’update ha introdotto un’importante redesign grafico, con un linguaggio, Mica Material, più dolce e armonioso. La nuova interfaccia per il momento è disponibile esclusivamente per gli utenti Edge Canary, il programma che consente di ricevere in anteprima alcune delle novità del browser.

Tutti gli altri utenti dovranno attendere ancora un po’ di settimane. Chi ha già la versione Canary di Edge dovrà comunque attivare manualmente la nuova interfaccia smanettando dalle impostazioni del browser.