Alexa riesce ora a riconoscere pacchi e postini

I dispositivi intelligenti di Alexa sono disponibili sul mercato in moltissime forme, e fra queste non mancano anche dei campanelli e delle telecamere in grado di fornire agli utenti molta tranquillità. Si tratta infatti della possibilità di poter trasmettere video in maniera particolarmente semplice, solamente collegando il tutto a una connessione a internet, con anche diverse funzionalità che puntano sulle possibilità dell’intelligenza artificiale.

Si parla ad esempio di poter riconoscere eventuali intrusi che si aggirano intorno alle proprie abitazioni, con un nuovo aggiornamento relativo al riconoscimento delle persone che sta attualmente venendo rilasciato per tutti i campanelli e le fotocamere Ring, e che arriverà presto per alcuni device di Google e Abode. Il piano è quello di riuscire ad avvisare gli utenti in maniera intelligente dell’arrivo di postini e pacchi, rendendo quindi la consegna decisamente più semplice ed evitando allarmi inutili.

Il tutto potrebbe essere soggetto a dei costi, con alcuni device come i Nest di Google che non richiedono però abbonamenti al fine di funzionare in questo modo. Ovviamente risulta possibile aggiustare ogni tipo di impostazione attraverso l’applicazione ufficiale di Alexa, scegliendo anche di ricevere avvisi ad esempio nel caso in cui qualcuno si avvicini al proprio campanello, o magari di allentare la presa fidandosi di questa funzionalità e delle sue possibilità, regolabili nella sezione degli eventi delle fotocamere.

Non resta che vedere ovviamente come il tutto verrà sfruttato dagli utenti nel corso dei prossimi mesi, sperando ovviamente che il team di Amazon sia riuscito a regolare l’assistente con il fine di evitare fraintendimenti che potrebbero nascere in fase di riconoscimento, che si tratti magari di non riuscire a capire che un postino sta effettuando una consegna, o magari di scambiare un oggetto per un pacco ricevuto.