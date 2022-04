The Walking Dead: Melissa McBride fuori dalla serie spin-off

Melissa McBride non farà parte della serie TV spin-off dedicata a The Walking Dead, che non sarà più incentrata sul personaggio di Carol.

Lo spin-off di The Walking Dead sui personaggi di Carol e Daryl non avrà uno dei suoi protagonisti: stiamo parlando di Melissa McBride che non comparirà più nel progetto. E con l’uscita della McBride, che fino ad ora aveva interpretato il character di Carol, la serie TV sembra che si concentrerà esclusivamente sul Daryl di Norman Reedus. Inizialmente sembrava che il tutto fosse frutto di una scelta creativa della produzione, mentre successivamente si è parlato di questioni logistiche.

Il personaggio di Carol era una figura minore all’interno del fumetto di The Walking Dead, ma proprio l’interpretazione di Melissa McBride ha reso il character molto più importante nella serie TV. Motivando questa decisione un portavoce della produzione ha detto:

Il progetto verrà sviluppato in Europa durante l’estate, e tutto ciò ha portato Melissa McBride a non poter essere disponibile. Sappiamo che i fan saranno dispiaciuti ma ci auguriamo di poter rivedere Carol in futuro.

Quando è stato annunciato il progetto l’architetto del The Walking Dead Universe, Scott Gimple, ha dichiarato:

Ci sono diversi modi in cui la storia potrà continuare ad essere raccontata. E lo farà con Daryl e Carol. Si tratterà di una serie con un tono differente, ma, anche da quell’angolo di universo narrativo, la storia di The Walking Dead andrà avanti.

Ricordiamo che dedicato a The Walking Dead è stato messo in cantiere anche un progetto spin-off dedicato a Negan e Maggie.

