Samantha Cristoforetti inizia ufficialmente la missione Minerva

La navicella spaziale Freedom, con a bordo l’astronauta dell’ESA Samantha Cristoforetti e i suoi colleghi della NASA Kjell Lindgren, Robert Hines e Jessica Watkins, è attraccata alla Stazione Spaziale Internazionale alle 01:37 di giovedì 28 aprile.

Samantha Cristoforetti e i suoi colleghi della Nasa Kjell Lindgren, Robert Hines e Jessica Watkins,sono arrivati sulla Stazione Spaziale Internazionale. Nasa e Esa hanno confermato con Space X che la Crew Dragon Freedom ha effettuato un attracco perfetto sulla Stazione Spaziale Internazionale questa notte, giovedì 28 aprile, all’01:37 Cest.

È un grande piacere per me vedere non solo la riuscita del lancio e dell’attracco della Crew-4 con Samantha Cristoforetti, ma anche l’incontro in orbita di due astronauti europei estremamente competenti.

Questo uno dei primi commenti di Josef Aschbacher, direttore generale dell’Esa, che ritiene un evento molto speciale vedere due astronauti europei insieme nello spazio. Ad accogliere Samantha sulla Iss è stato infatti anche l’astronauta tedesco dell’Esa Matthias Maurer che ha iniziato la sua lunga missione di sei mesi sulla Iss lo scorso 11 novembre 2021 come membro della Crew-3 e il cui ritorno sulla Terra è previsto a breve.

Samantha ha ricoperto la carica di Mission Specialist durante questo volo e ora assumerà il ruolo di USOS Lead, responsabile delle operazioni all’interno del segmento orbitale statunitense della Stazione Spaziale Internazionale per l’intera durata della sua missione (si tratta della prima donna europea a ricoprire questa carica). Questo segmento include i moduli e i componenti della Stazione Spaziale statunitensi, europei, giapponesi e canadesi.

Il direttore dell’esplorazione umana e robotica dell’ESA, David Parker, cha voluto ricordare che

Samantha è stata un eccellente modello per coloro che attualmente partecipano al processo di selezione degli astronauti dell’ESA, fornendo consigli, spunti e ispirazione. In qualità di USOS Lead, continuerà a essere un’eccellente rappresentante per l’Europa mentre attendiamo con impazienza altri mesi impegnativi di scienza, ricerca e operazioni sulla Stazione Spaziale Internazionale.

Nel corso della missione, che si prevede durerà circa sei mesi, gli astronauti dovranno compiere circa centocinquanta esperimenti. Ben sei di questi test sono stati progettati da scienziati e ricercatori italiani. Alcuni esperimenti sono stati ideati per studiare gli effetti dell’assenza di gravità su tessuti umani, sull’apparato riproduttivo e sul sistema uditivo. Altri rientrano nel campo della biologia e della scienza dei materiali. Obiettivo a lungo termine della ricerca è quello di comprendere più approfonditamente le conseguenze della permanenza nello spazio sull’organismo, in vista di viaggi più lunghi e duraturi verso Marte.

In sei mesi verranno effettuati più di centocinquanta esperimenti

Nei prossimi sei mesi, l’equipaggio dovrà quindi svolgere una serie di attività, e per AstroSamantha non è esclusa la possibilità di passeggiate spaziali (si è allenata con le tute russe). Uno dei compiti degli astronauti sarà infatti quello di completare l’installazione dello European Robotic Arm, il nuovo braccio robotico della Stazione spaziale. Molto attiva sui social, Samantha Cristoforetti ha spiegato di aver portato degli oggetti speciali per realizzare video destinati all’intrattenimento dei più giovani (ricordando anche che sarà la prima TikToker a realizzare video direttamente dalla ISS). Non ci resta che aspettare a questo punto il primo video in assenza di gravità direttamente dalla stessa Samantha.

Riguarda la diretta del lancio con la LIVE di Lega Nerd.