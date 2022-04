Shazam! Fury of the Gods – Nel filmato di anteprima il supereroe è a cena con Wonder Woman

Durante il CinemaCon di Las Vegas è stato mostrato un filmato di anteprima di Shazam! Fury of the Gods che mostra il supereroe a cena con Wonder Woman.

Durante il CinemaCon di Las Vegas è stato mostrato un filmato di anteprima dedicato a Shazam! Fury of the Gods, in cui vediamo il supereroe interpretato da Zachary Levi a cena con Wonder Woman, anche se in realtà il personaggio sembra stia sognando.

Nel filmato di Shazam! Fury of the Gods mostrato al CinemaCon vediamo Billy Batson a Parigi ad un appuntamento con Wonder Woman. Ma quando il protagonista si accinge a baciare Diana Prince il personaggio si rivelerà essere Wizard. Successivamente si vede Shazam parlare con il character interpretato da Helen Mirren, in un colloquio in cui si parla di Fast and Furious e del significato dell’importanza della famiglia, uno dei concetti simbolo del franchise con Vin Diesel.

La Warner Bros. ha deciso di spostare l’uscita di Shazam! Fury of the Gods che arriverà in anticipo in sala a dicembre 2022. L’uscita nel 2022 di Shazam! Fury of the Gods avvicina il lungometraggio all’arrivo nelle sale di Black Adam, il film spin-off con Dwayne Johnson, che doveva arrivare al cinema il prossimo luglio, e che, invece, uscirà il 21 ottobre. In questo modo si è creato un mini pacchetto di uscite, con The Flash e Aquaman 2 in arrivo nel 2023, e Shazam! 2 e Black Adam in arrivo nel 2022 a distanza di pochi mesi.