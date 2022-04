Samsung aggiorna l’app Calendario con nuove opzioni per i colori

Samsung non si occupa di rilasciare solamente nuovi dispositivi per quel che concerne il mondo mobile, dato che la compagnia ci tiene anche a continuare ad aggiornare i propri software, che si parli di One UI o semplicemente di programmi presenti all’interno dei telefoni.

Come riportato sulle pagine di SamMobile, è questo il caso del nuovo update del Calendario, applicazione che arriva in questo modo alla versione 12.3.01.1000 e permette nello specifico di colorare ogni evento con una tonalità diversa. Il tutto è disponibile attraverso il Galaxy Store presente negli smartphone e dovrebbe poter essere installato su tutti i dispositivi che offrono la One UI 4.1.

Dopo aver installato l’aggiornamento, è sufficiente recarsi nelle impostazioni a lato, ed entrando nella schermata dei colori degli eventi, optando per una delle 4 luminosità presenti. All’effettivo le funzionalità sono bene o male rimaste invariate, visto che si tratta in ogni caso di un semplice upgrade grafico, che sarà comunque gradito per gli utenti che sfruttano le potenzialità dell’app targata Samsung.

Stando a quanto riportato, è stato aggiunto anche un widget per gli schermi secondari dei Galaxy Z Flip 3, anche se in realtà questo risultava già disponibile per i device in questione, ma di sicuro questa seconda conferma non può che far stare tranquilli i possessori dei telefoni pieghevoli in merito alla sua disponibilità.