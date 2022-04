Redmi Note 11T: leak svela i primi dettagli sulla serie?

Come da poco approfondito dal noto leaker Digital Chat Station, i nuovi prodotti targati Redmi si presentano di volta in volta con feature diverse, passando nello specifico dal campo delle performance a un’esperienza bilanciata, e sembra che i prossimi dispositivi della compagnia si concentreranno in particolar modo sul primo. Lu Weibing di Redmi ha parlato da poco di come la prossima generazione dovrebbe davvero presentarsi con ottime specifiche.

Il general manager ha avuto modo di parlare anche di come i nomi possano confondere per via delle uscite particolarmente diversi, con i Redmi Note 12 che dovrebbero offrire il massimo supporto alle performance risultando competitivi nella prossima fascia di mercato, seppur i prossimi device a venire rilasciati dovrebbero essere i Redmi Note 11T. Secondo il leaker, l’intera serie sfrutterà le potenzialità dei SoC Dimensity di MediaTek, dopo che si è parlato di come tutti i modelli avrebbero potuto offrire i Dimensity 8000, paragonabili alle performance degli Snapdragon 870.

Stando a quanto leakato, seppur sia bene al momento prendere il tutto con le dovute pinze e aspettare novità ufficiali da parte del colosso cinese, il prossimo dispositivo offrirà uno scherzo da 144 Hz di tipo LCD, in grado di risultare particolarmente interessante proprio per via della frequenza di aggiornamento alquanto elevata anche rispetto allo standard di molti telefoni, che optano invece per i comunque molto fluidi 120 Hz. La serie dovrebbe essere composta da Redmi Note 11T, Redmi Note 11T Pro e Redmi Note 11T Pro+.

Il modello base dovrebbe offrire nella versione pro un display da 6,6 pollici con dimensioni di 163.64 x 74.29 x 8.8 mm, con una batteria da 4.300mAh per quel che concerne la Pro+. Non resta in ogni caso che attendere novità ufficiali da parte della compagnia, che dovrebbero avere modo di presentarsi nel giro di poco tempo.