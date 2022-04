Reddit finanzierà i progetti e le idee delle sue community con 1 milione di dollari

Reddit investirà 1 milione di dollari nei migliori progetti delle sue community. L’iniziativa si chiama Community Funds, un bando rivolto a tutti gli utenti e alle community del sito. «Inviteremo le community a presentarsi le loro idee per progetti, eventi, contest, giveaway e praticamente qualsiasi cosa che riescano ad immaginare e sia in grado di riunire le persone, ispirare e rendere felici gli utenti», si legge nell’annuncio pubblicato da Reddit.

Ogni progetto può richiedere un finanziamento compreso trai 1.000 e 50.000 dollari. I primi finanziamenti partiranno a giugno.

Si tratta – spiega The Verge – di un’iniziativa in qualche modo simile ai fondi per i creatori di contenuti promossi da realtà come Facebook, Snapchat, TikTok, YouTube e Spotify. Insomma, un incentivo per creare contenuti coinvolgenti in grado di intrattenere gli ospiti. La differenza è che il pilastro di Reddit non sono gli influencer, ma le community, ossia i cosiddetti subreddit.

Reddit sta investendo molto nella valorizzazione delle sue community più attive. Ad esempio il sito ha recentemente comprato due cartelloni pubblicitari per mostrare al mondo i vincitori di un contest artistico organizzato dal subreddit ‘BTS‘.

Non resta che aspettare giugno per scoprire quali progetti riceveranno il sostegno di Reddit. Considerata la natura cosmopolita e piuttosto varia delle community di Reddit, ci aspettiamo più di qualche iniziativa folle.