OnePlus Nord 2T e CE 2 Lite: il lancio globale è vicino, per un leaker

Sembra che attualmente OnePlus sia al lavoro sul lancio globale di nuovi dispositivi per tutti gli utenti, seppur al momento c’è da dire che non si tratta ancora di informazioni arrivate in via ufficiale.

La compagnia risulta particolarmente attiva per quel che concerne il lancio di nuovi dispositivi, con varie offerte che si sono aggiunte nel corso degli ultimi mesi e ulteriori che sembrano pronte ad arrivare sul mercato. Abbiamo a che fare con informazioni anticipate dal noto leaker Snoopy, alquanto autorevole nel settore ma comunque da dover prendere con le pinze fino a che non arriveranno delle conferme ufficiali.

Secondo quanto riportato, il colosso lancerà semplicemente i device in questione in maniera globale, anche se non ci sono notizie precise per quel che concerne il possibile debutto nel nostro paese. Parliamo nello specifico degli smarthpone OnePlus Nord 2T 5G e OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, ma potete vedere qui di seguito il Tweet del noto utente nel quale la questione viene approfondita con maggiori dettagli.

Exclusive: OnePlus is planning a new global launch with these devices.

OnePlus Nord 2T 5G:

8 + 128 GB / 12 + 256GB

-Gray Shadow, Jade Fog OnePlus Nord CE 2 Lite 5G:

6 + 128 GB

-Black Dusk, Blue Tide

— SnoopyTech (@_snoopytech_) April 26, 2022

Stando a quanto riportato, sembra che i OnePlus Nord 2T 5G si presenteranno con un totale di due colorazioni, ovvero Gray Shadow e Jade Fog, e che gli stessi offriranno con il loro lancio globale un totale di due configurazioni, ovvero 8 GB di RAM + 128 GB di spazio per l’archiviazione e una migliore da 12 GB + 256 GB. Per quel che concerne invece OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, i colori usati dovrebbero essere Black Dusk e Blue Tide, con una singola configurazione da 6 GB di RAM + 128 GB di spazio per l’archiviazione che sarebbe in programma per la vendita.

Fra potenziale debutto in Italia, e conferma della notizia stessa, non resta però che attendere novità ufficiali da parte di OnePlus, sperando che queste non si facciano attendere ancora per molto tempo e che la questione venga presto resa maggiormente chiara dall’azienda.