Nana è la serie protagonista della nuova puntata di A lezione di Anime

Netflix prosegue nella sua opera di diffusione del suo catalogo anime presso i meno esperti del genere, tramite il settimo episodio della sua video rubrica “divulgativa” A lezione di Anime, destinata a chi non ha mai visto seriamente serie animate nipponiche ma vorrebbe imparare a conoscerle. L’appuntamento, questa volta, è con Nana.

Due ragazze omonime, ma diversissime tra loro che instaureranno un’amicizia unica, un appartamento condiviso, un’inconfondibile estetica dal duplice aspetto, musica rock e complessi sentimenti come collante… stiamo ovviamente parlando di Nana, il capolavoro di Ai Yazawa che ha ispirato una serie animata (disponibile su Netflix) e due film in live action, restando tuttavia (purtroppo) incompiuto per gli annosi problemi di salute della sua autrice.

Leggi anche: