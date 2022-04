iMac Pro con Apple M3 in arrivo nel 2023?

Dopo che gli iMac sono scomparsi dal mercato per quel che concerne il debutto di nuovi modelli, si è parlato di come questi sarebbero potuti tornare con le proprie potenzialità ancora pienamente da dimostrare, e sembra che notizie in tal senso avranno modo di giungere solamente nel corso del 2023. Parliamo nello specifico della possibilità che a far rinascere i gioiellini in questione dalle ceneri ci siano gli M3 di Apple, almeno stando a quanto dichiarato da Mark Gurman di Bloomberg.

Il noto giornalista ha parlato di come i dispositivi siano attualmente in produzione, seppur si parli di un lancio pronto ad arrivare verso la fine del prossimo anno. Per quel che riguarda però gli M2, sembra che Apple avrà comunque modo di rilasciare un nuovo iMac nel corso del mese di marzo 2023, a meno di un anno circa a questa parte. Ovviamente si tratta di informazioni non ufficiali, di cui la compagnia non ha discusso in alcun modo, visto che questa non ha ancora neanche avuto avuto modo di annunciare i suoi prossimi SoC.

Non sappiamo infatti all’effettivo quali saranno i piani del colosso di Cupertino in seguito al lancio degli M2, sempre che questi vengano davvero rilasciati nel corso del 2022 come si chiacchiera ormai da molto tempo, nonché inseriti all’interno di diversi dispositivi. Potremmo a quanto pare ricevere novità in tal senso nel corso della giornata del 6 giugno, che potrebbe sin da subito riservare notizie in merito a nuovi prodotti della compagnia che verranno rilasciati nel corso dei prossimi mesi.

Restano quindi solamente da scoprire i piani della compagnia per quel che concerne nuovi prodotti in arrivo, con un futuro degli Apple Silicon che sembra via via sempre più certo e meno legato a quanto offerto da Intel.