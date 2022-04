Doctor Strange nel Multiverso della Follia: le scene mostrate al CinemaCon

Al CinemaCon non è mancato neanche Doctor Strange nel Multiverso della Follia, di cui sono state mostrate alcune sequenze preliminari per evitare spoiler.

Marvel, nella promozione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, sta cercando in tutti i modi di evitare fughe di notizie e spoiler come invece è successo per Spider-Man: No Way Home, e ci sta anche riuscendo piuttosto bene; anche il footage dell’imminente nuovo film dedicato allo Stregone Supremo riflette questa cura.

Si è trattato, difatti, di un’anteprima focalizzata a quelle che dovrebbero essere tra le prime scene del film, o quantomeno, a momenti già visti nei trailer, ma in versione estesa, e senza sorprese particolari. Ad ogni modo, se volete evitare qualsivoglia spoiler, per quanto piccolo, non continuate a leggere!

All’inizio del film Strange incontrerà America Chavez (Xochitl Gomez) all’interno della sua realtà “standard”. Tormentata dai suoi poteri interdimensionali, la ragazza è inseguita da un mostro alieno che la insegue per New York: si tratta del Gargantos che abbiamo visto nei trailer, e che Strange sconfiggerà con un’abile mossa.

La scena si sposta al matrimonio di Christine Palmer, l’amore di Strange… ma la donna sta raggiungendo all’altare qualcun altro.

Ancora, Wong chiede a Strange di cercare qualcun altro dotato di poteri magici per poter recuperare un artefatto fondamentale: la scelta di Stephen naturalmente ricade su Wanda, che tuttavia si è ritirata a vita privata e non è esattamente semplice da convincere.

Benedict Cumberbatch (Stephen Strange), Elizabeth Olsen (Wanda “Scarlet Witch” Maximoff), Benedict Wong (Wong) e Xochitl Gomez (America Chavez) sono i quattro personaggi principali della pellicola, che vedrà nel cast anche Chiwetel Ejiofor, Michael Stühlbarg e Rachel McAdams… più numerose sorprese, a quanto pare.

Questa la sinossi ufficiale della pellicola:

Nel film Marvel Studios Doctor Strange nel Multiverso della Follia, l’Universo Cinematografico Marvel espande i confini del Multiverso ai massimi livelli. Un viaggio nell’ignoto con Doctor Strange che, con l’aiuto di mistici alleati sia vecchi che nuovi, attraversa pericolose e sconvolgenti realtà alternative del Multiverso per affrontare un nuovo misterioso avversario.

