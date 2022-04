Disney Dreamlight Valley: il nuovo, sorprendente videogioco disneyano in stile Multiverso

In molti ricordano (e rimpiangono con un po’ di nostalgia) Disney Infinity, serie di videogiochi modulari dall’impostazione sandbox accompagnati da splendidi Toys-to-life, purtroppo prematuramente dismesso. Ebbene, la casa del Topo ci riprova, qualche anno dopo, con Disney Dreamlight Valley, di cui oggi è uscito l’annuncio, il primo trailer e le prime foto.

Disney Dreamlight Valley è un gioco ibrido che unisce avventura e simulazione sociale, con una miriade di missioni, esplorazioni e attività coinvolgenti al fianco di amici Disney e Pixar vecchi e nuovi.

Un tempo, la Dreamlight Valley era un luogo pacifico in cui i personaggi Disney e Pixar vivevano in armonia. Un giorno, però, è giunto l’Oblio, che ha fatto crescere in tutta la valle le Spine della notte e ha fatto svanire gli splendidi ricordi legati a questo luogo magico. Non avendo altri posti in cui andare, i disperati abitanti della Dreamlight Valley si sono rinchiusi nel castello dei sogni. Ora tocca a noi scoprire le storie di questo mondo e riportare la magia nella Dreamlight Valley!

A seguire la descrizione ufficiale del titolo, presa dalla pagina Steam di preorder: il gioco, sviluppato da Gameloft, uscirà inizialmente in formato Early Access e sarà disponibile per PC (Steam, Epic Games, Microsoft), PlayStation, Xbox e, successivamente, anche Nintendo Switch.

Scopri i segreti della Dreamlight Valley

Libera il castello dei sogni dall’insidiosa morsa dell’Oblio e sblocca regni unici di amatissimi personaggi Disney e Pixar. Ogni regno ha le sue sfide, con enigmi da risolvere e amici da riportare nella Dreamlight Valley. Libera il castello dei sogni dalla morsa dell’Oblio e sblocca i regni di grandi regine e re come Anna e Simba. Ogni regno contiene sfide uniche, con enigmi da risolvere per riportare l’amicizia nella valle.

La tua avventura ha inizio nella valle, ma il tuo viaggio ti porterà verso l’infinito… e oltre! Esplora cosa si cela nella Foresta del Valore e nelle profondità delle caverne mentre affronti sfide di famosi eroi e cattivi Disney e Pixar. Chissà chi… o cosa potresti scoprire.

Fai amicizia con personaggi Disney e Pixar

Fai giardinaggio con WALL•E, cucina con Rémy o rilassati pescando con Pippo. Quale modo migliore per raccogliere, creare e ricostruire la valle che con un amico! Splendide principesse, temibili cattivi, ciascun abitante della Dreamlight Valley porta con sé una storia, delle missioni e delle ricompense. Incontrati ogni giorno e fai amicizia con alcuni tra i tuoi personaggi Disney e Pixar preferiti.

Riporta la valle al suo antico splendore

Libera la valle dalla morsa dell’Oblio e riporta la Dreamlight Valley al suo antico splendore rendendola tua. In Dreamlight Valley, puoi costruire il luogo perfetto per te grazie a un paesaggio e una disposizione degli elementi completamente personalizzabili e a migliaia di oggetti decorativi per esprimere tutta la tua creatività.

Ti stabilirai sulla spiaggia vicino a Vaiana, o avrai come dirimpettaio Buzz Lightyear nella piazza?

Esprimi il tuo stile Disney

Tira fuori la principessa, il cattivo o la canaglia Disney che c’è in te! Metti insieme un look unico e decora la tua casa con migliaia di oggetti fantastici. Usa lo strumento Tocco di magia per creare nuovi design con gli adesivi Disney e Pixar!

Preparati a scattare un selfie con Rapunzel al tramonto, una creazione culinaria con Rémy o semplicemente a immortalare un momento speciale con la macchina fotografica del gioco.

Un gioco in evoluzione costante

I nuovi contenuti assicurano che ci sia sempre qualcosa di nuovo da esplorare. Incontra nuovi personaggi nella valle, dai un’occhiata ai nuovi abiti e ai nuovi articoli d’arredamento nel negozio di Paperone e completa emozionanti eventi di gioco! Assicurati di tornare spesso nella Dreamlight Valley per scoprire nuove avventure!

