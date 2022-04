Avatar: The Way of Water è il titolo di Avatar 2, uscirà nei cinema il 14 dicembre

Il nuovo capolavoro preannunciato di James Cameron, Avatar: The Way of Water, arriverà nei cinema il 14 dicembre: il trailer sarà in sala insieme a Doctor Strange 2.

L’attesa è durata più di un decennio, ma finalmente ci siamo: il secondo capitolo di Avatar arriverà quest’anno, è stato confermato da James Cameron stesso, che al CinemaCon, insieme alla produzione del film, ha fornito alcuni dettagli interessanti su quello che ora si intitola Avatar: The Way of Water e ha, come data d’uscita predefinita, il 14 dicembre 2022 (16 dicembre, nel Nord America).

La pellicola, seconda di una promessa tetralogia, sarà un sequel diretto ma varrà, esattamente come i successivi, come film stand alone parte di un quadro più ampio, che riguarderà la nuova famiglia di Sully. Nelle parole di Cameron,

Sono stato occupato a dare i tocchi finali al film. Abbiamo spinto i limiti ancor più in là, con un frame rate più alto, 3D ad alta risoluzione e un realismo maggiorato negli effetti visivi. Volevo che il nostro ritorno su Pandora fosse qualcosa di davvero speciale. Ogni inquadratura è pensata per lo schermo più grande possibile, con la risoluzione più alta e il 3D più immersivo tra quelli disponibili. Penso che ci siamo riusciti.

Quando potremo vedere qualcosa in proposito? Il primo trailer, come volevano alcune indiscrezioni, uscirà allegato alle copie di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, per poi arrivare online solo una settimana dopo: oltretutto, il primo film della saga tornerà nei cinema il 23 settembre, in tutto il mondo, rimasterizzato, per rinfrescare la memoria o permettere a chi non lo vide all’epoca di goderselo in tutto il suo splendore.

Al CinemaCon, tuttavia, il trailer è già stato mostrato agli addetti ai lavori, accompagnato dalla prima sinossi:

Jake Sully (Sam Worthington) vive con la sua nuova famiglia, formata sul pianeta di Pandora. Quando una minaccia dal volto noto torna a finire quanto aveva precedentemente iniziato, Jake deve lavorare insieme a Neytiri (Zoe Saldana) e l’armata di Na’vi per proteggere il loro pianeta.

Il trailer mostra la vita nell’oceano di Pandora, e intorno a esso. Sully e Neytiri hanno ora una prole. “Questa famiglia è la nostra fortezza” afferma l’uomo. Nel trailer non vengono rivelati altri plot point, mostrando piuttosto un conflitto interno alla razza aliena, combattuto tra armi moderne e tattiche di guerriglia antiche; oltre a lasciar spazio alla meraviglia tecnica della natura del pianeta.

