YouTube: il tasto like si aggiorna su mobile

Un nuovo aggiornamento di YouTube su mobile ha portato all'update del tasto per i like, il quale ha ora una nuova animazione coloratissima.

Non sono rari i casi in cui, anche se si tratta di aggiornamenti poco rilevanti, il team di YouTube si trova ad aggiornare le potenzialità della piattaforma, che si tratti di web o mobile. Il tutto riguarda nello specifico quest’ultimo caso, visto che un nuovo update ha reso il tasto dei like decisamente più interessante.

Dopo che il colosso ha infatti reciso di rimuovere il contatore dei dislike, quest’ultimo ha invece pensato di rendere l’esperienza dei like decisamente più interessante. Parliamo di una semplice nuova animazione, che avrà modo di farsi notare ogni volta che si deciderà di esprimere il proprio parere positivo per un determinato video.

Non è chiaro se il tutto giungerà su desktop, ma c’è da dire che per tutte le volte in cui non ci si rende conto di aver solamente sfiorato il tasto e di non averlo inserito, la novità avrà modo con questo effetto più facile da notare di risultare alquanto utile.

I nuovi fuochi di artificio che appaiono quando si preme sul bottone dei like potranno tra le altre cose in futuro anche venire aggiornati dalla compagnia, che al momento ha deciso di non inserire dei cambiamenti per l’animazione dei dislike, che invece rimanda a una pagina con le ultime novità della piattaforma.