Violet Evergarden: Il Film, disponibile in edizione Blu-Ray Ultralimited

Violet Evergarden: Il Film è ora disponibile in Home Video in diverse versioni, tra cui l'ambita e ricca Ultralimited edition da collezione.

In esclusiva sul sito di Fan Factory (lo shop dell’etichetta di distribuzione Anime Factory), arriva il film d’animazione che ha segnato la rinascita del celebre studio d’animazione Kyoto Animation, Violet Evergarden: Il Film, anche in versione da collezione Ultralimited edition.

In questo film lo Studio (già noto per Liz e l’uccellino azzurro, La malinconia di Haruhi Suzumiya, K-On! e distrutto dal tragico attacco incendiario di luglio 2019) racconta la struggente conclusione della vicenda di Violet Evergarden in un film cinematografico campione d’incassi e pluripremiato in patria, diretto dal regista della serie Taichi Ishidate e impreziosito dalle musiche di Evan Call (Josée, la Tigre e i Pesci).

Mentre le versioni DVD e Blu-ray sono disponibili anche presso i canali abituali, quella Ultralimited è riservata al sito, e contiene, tra gli extra fisici e su disco:

Cofanetto Digipack con artwork esclusivo

Book di 64 pagine con interviste a staff e doppiatori, approfondimenti e gallerie

Booklet speciale di 12 pagine sulla proiezione cinematografica

12 disegni al tratto del regista Taichi Ishidate

5 Card da collezione (disegni chiave e locandina cinematografica)

Teaser

Filmato di interludio

Trailer

PV

Questa la sinossi del film, diretto da Taichi Ishidate:

Nell’anniversario della morte della madre di Gilbert, Violet le offre dei fiori come per prendere il suo posto. Un giorno incontra suo fratello, il colonnello Diethard. Egli sostiene che Gilbert dovrebbe essere dimenticato, ma Violet risponde semplicemente «Non riuscirò a dimenticarlo mai». In quel momento, una chiamata di richiesta arriva a Violet. Il cliente è un ragazzo di nome Yuris. Nel frattempo nel magazzino della compagnia postale è stata invece trovata una lettera dall’indirizzo sconosciuto…

