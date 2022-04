The Gray Man: le prime immagini del film con Chis Evans e Ryan Gosling

Ryan Gosling e Chris Evans sono i protagonisti delle prime immagini di The Gray Man, il nuovo film dei fratelli Russo in uscita il 15 luglio su Netflix.

I fratelli Russo dopo il grandissimo successo dei film sugli Avengers sono tornati alla regia con il lungometraggio The Gray Man, che ha come protagonisti Ryan Gosling e Chris Evans, per un lungometraggio Netflix di cui sono state da poco diffuse le prime immagini.

Ecco le immagini di The Gray Man, in cui vediamo spiccare i due interpreti principali.

Negli scatti sono presenti anche altri interpreti, come Ana De Armas e Regé-Jean Page. Tra gli altri protagonisti ci sono anche Billy Bob Thornton e Alfre Woodard. La sceneggiatura è stata scritta da Joe Russo, e perfezionata da Christopher Markus e Stephen McFeely.

Il thriller di Joe e Anthony Russo con Ryan Gosling e Chris Evans sarà il lungometraggio Netflix con il budget più alto abbia mai realizzata (si parla di oltre 200 milioni di dollari).

Il thriller d’azione è incentrato su un duello mortale tra assassini, nello specifico Gentry (Gosling), “The Gray Man” appunto, e Lloyd Hansen (Evans), un suo ex collega ai tempi della CIA, incaricato di dargli la caccia. I Russo sviluppano silenziosamente il film da anni. L’intenzione è quella di creare un nuovo franchise in stile James Bond.

The Gray Man uscirà il 15 luglio su Netflix.